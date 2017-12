Renan Ribeiro confirma rescisão de contrato com o São Paulo

Em 2017, Renan Ribeiro alcançou seu recorde em número de atuações pelo São Paulo - Divulgação

O goleiro Renan Ribeiro não é mais atleta do São Paulo. Em publicação no seu perfil no Instagram, o jogador de 27 anos confirmou a rescisão em comum acordo do seu contrato com o clube e agradeceu aos companheiros e funcionários. O goleiro estava no São Paulo desde 2013.

"Galera, encerro hoje minha passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Em comum acordo, acertamos minha rescisão de contrato. Após pouco mais de quatro anos, deixo esse clube que abriu as portas para mim e me fez crescer como homem e como profissional. Agradeço o carinho da torcida tricolor, dos funcionários, companheiros e todos que convivi neste período. Obrigado, de coração", escreveu.

Renan Ribeiro tinha contrato com o São Paulo até maio de 2018, mas não vinha atuando na equipe. Seu espaço acabaria ainda mais limitado com a contratação de Jean, goleiro que chegou ao clube paulista após passagem pelo Bahia. Renan Ribeiro recebeu sondagens do Estoril, de Portugal. De acordo com a imprensa local, a contratação é iminente.

Em 2017, Renan Ribeiro alcançou seu recorde em número de atuações pelo São Paulo. Com a instabilidade de Denis e Sidão, ele disputou 30 partidas, mas teve altos e baixos. Com a chegada de Dorival Júnior, o atleta viu Sidão ser testado durante a fase ruim da equipe e corresponder. A partir de então, teve poucas chances.

Além de Renan Ribeiro, Denis foi outro goleiro que também saiu do time. Outros atletas que deixaram a equipe foram os atacantes Gilberto, Marcinho e Denilson e o lateral-direito Buffarini, além do zagueiro Lugano, que pode compor a diretoria de futebol do São Paulo.

A única contratação confirmada é a de Jean. Além disso, o lateral-esquerdo Reinaldo e o volante Hudson retornaram de empréstimos a Chapecoense e Cruzeiro, respectivamente, e poderão ser aproveitados pelo São Paulo em 2018.