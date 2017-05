Renan mantém base olímpica em convocação para Liga Mundial

O técnico Renan Dal Zotto anunciou nesta segunda-feira o nome dos convocados da seleção brasileira masculina de vôlei para a disputa da Liga Mundial. Em sua primeira lista para uma competição, o novo treinador da seleção manteve a base que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto do ano passado.

Dos 12 jogadores campeões no Rio-2016, 10 foram chamados nesta segunda. Serginho e William foram os atletas que ficaram de fora. O primeiro se aposentou ao fim da Olimpíada e o segundo pediu para não ser incluído na lista porque queria passar mais tempo com a família ao fim da Superliga - ele ajudou o Cruzeiro a conquistar o título, no domingo.

Entre as novidades no elenco, para a disputa da Liga Mundial, entre os dias 2 de junho e 8 de julho, estão o ponteiro Rodriguinho, do Cruzeiro, e o central Otávio, do Taubaté. Além deles, outros sete jogadores que estavam na final da Superliga foram convocados por Renan. Todos ganharam uma semana de folga e só vão se apresentar à seleção na próxima segunda.

A lista de 18 jogadores é a segunda anunciada por Renan desde que ele assumiu a seleção no início do ano, em substituição a Bernardinho, que comandara o time por 17 anos. Na primeira convocação, Renan chamou 12 jogadores somente para sessões de treinos.

Nas últimas semanas, ele vem convocando, pontualmente, jogadores de clubes eliminados de forma precoce na Superliga. O levantador Bruninho, o central Lucão e o ponteiro Douglas Souza, todos do Sesi-SP, já sabiam que estariam na lista divulgada por Renan nesta segunda. O Sesi foi eliminado nas semifinais da Superliga pelo Taubaté, que viria a ficar com o vice-campeonato.

Confira a lista dos 18 convocados para a disputa da Liga Mundial:

Levantadores: Bruninho (Modena-ITA), Raphael (Taubaté), Murilo Radke (Montes Claros);

Opostos: Wallace (Taubaté), Evandro (Cruzeiro) Renan (JF Vôlei);

Ponteiros: Lucarelli (Cruzeiro), Maurício Borges (Akas Spor-TUR), Douglas (Sesi-SP), Lipe (Halkbank-TUR), Lucas Lóh (Campinas), Rodriguinho (Cruzeiro);

Centrais: Lucão (Sesi-SP), Éder (Taubaté), Maurício Souza (Campinas), Otávio (Taubaté);

Líberos: Tiago Brendle (Campinas) e Tales (Canoas).

