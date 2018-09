Renan é suspenso e não comandará seleção de vôlei contra os EUA no Mundial

O técnico Renan Dal Zotto não poderá comandar a seleção brasileira masculina de vôlei no confronto diante dos Estados Unidos. Ele foi suspenso por uma partida pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e será desfalque no duelo desta sexta-feira, em Turim, na Itália, no fechamento da terceira fase do Mundial.

A FIVB considerou Renan culpado de "conduta imprópria" no quinto set da vitória por 3 sets a 2 sobre a Rússia, na última quarta-feira. Na ocasião, o Brasil vencia a parcial por 14 a 11 quando o treinador, de acordo com a entidade, se utilizou de artifícios impróprios para tentar beneficiar sua equipe.

Durante a transmissão, foi possível ver que na parte final do ponto, que o russo Maxim Mikhaylov finalizou com uma cortada e salvou um match point, uma segunda bola entrou em quadra, o que poderia ter paralisado o ponto. Em outras câmeras, posteriormente analisadas, porém, ficou claro que o responsável por soltá-la foi Renan.

No ponto seguinte, o Brasil finalizou a partida e garantiu o triunfo, mas a FIVB não deixou o caso passar batido e decidiu pela suspensão a Renan. A entidade ainda alertou o treinador de que ele poderá ser punido de forma mais severa se cometer outra infração deste tipo.

Menos pior para o Brasil que o confronto desta sexta-feira perdeu em peso pois ambas as equipes já estão classificadas às semifinais. As vagas foram garantidas graças à vitória dos Estados Unidos sobre a Rússia, por 3 sets a 0, nesta quinta. Por isso, na sexta, brasileiros e norte-americanos jogam apenas pela liderança da chave.