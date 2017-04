Renan Dal Zotto convoca primeiros jogadores para a disputa da Liga Mundial

O central Maurício Souza e o líbero Tiago Brendle, ambos do Vôlei Brasil Kirin, de Campinas (SP), são os primeiros convocados por Renan Dal Zotto para a seleção brasileira de vôlei. O anúncio do treinador foi feito nesta segunda-feira. A convocação visa as disputas da Liga Mundial, Campeonato Sul-Americano e Copa dos Campeões deste ano.

Maurício Souza, campeão olímpico, e Tiago Brendle, que já esteve com a seleção em 2016, se apresentarão neste domingo no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Ambos estão fora da Superliga depois que a equipe de Campinas foi eliminada nas semifinais da competição para o Cruzeiro-MG.

Renan Dal Zotto - que substituiu Bernardinho, medalha de ouro no Rio-2016, após 17 anos à frente da seleção brasileira - já havia chamado outros 12 jogadores para uma sessão de treinamentos, naquela que foi primeira lista divulgada pelo novo comandante da equipe nacional.

O grupo foi formado pelos seguintes atletas: os levantadores Murilo Radke e Thiaguinho, os centrais Flávio, Wennder e Thiago Barth, os ponteiros João Rafael e Allison Melo, os opostos Rafael Araújo, Renan Buiatti e Luan Weber, além dos líberos Thales e Felipe.

Os relacionados se apresentaram no último domingo, em Saquarema. São jogadores de clubes já eliminados da Superliga Masculina ou que não tenham compromissos importantes com seus times do exterior. Por isso, eles integram a lista não vinham participando da seleção sob o comando de Bernardinho.

O primeiro compromisso do Brasil nesta temporada será a Liga Mundial, que começa no dia 2 de junho contra a Polônia, em Pesaro, na Itália. A convocação final para este compromisso só acontecerá após o fim da Superliga Masculina, marcada para 7 de maio.

Veja Também

Comentários