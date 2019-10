Reinaldo volta a treinar no São Paulo, e Pato segue como dúvida

O exame realizado na última segunda-feira não constatou lesão muscular no lateral-esquerdo Reinaldo, que está à disposição do São Paulo para a partida contra o Fortaleza, no sábado. O jogador treinou normalmente nesta terça, no CT da Barra Funda.

O atacante Alexandre Pato, por sua vez, segue como dúvida. O jogador participou da primeira parte da atividade e depois foi fazer trabalhos complementares na parte interna do CT. Ele está em processo de recuperação de estiramento na coxa direita.

O técnico Fernando Diniz comandou duas atividades. Na primeira, o foco era na saída de bola. Depois, o elenco foi dividido em quatro times com cinco jogadores, com enfrentamentos em campo reduzido.

Uma provável escalação do são Paulo para a partida contra o Fortaleza tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes e Daniel Alves; Antony e Pablo.

Após abrir os dois primeiros treinos desta semana, Fernando Diniz fechará a atividade tática desta quarta-feira. A imprensa poderá acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores no CT da Barra Funda.

O jogo contra o Fortaleza será realizado no sábado, às 17h, no Pacaembu, pela 23ª rodada Brasileirão. O Morumbi receberá show da banda Iron Maiden na sexta-feira e estará indisponível.