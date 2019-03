Reinaldo Azambuja defende esporte como ferramenta social em fórum que debate políticas públicas para o setor

III Fórum de Politicas de esporte e Lazer do MS - Divulgação

O governador Reinaldo Azambuja defendeu nesta sexta-feira (22.3) a utilização do esporte como ferramenta social na vida de jovens e adolescentes. Ele participou da abertura do III Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul, organizado pela Fundesporte no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

“Além de integração e confraternização, o esporte tem cunho social e de saúde. Por isso, temos trabalhado com os jovens para que eles tenham boas práticas do esporte, que refletem positivamente em outras áreas”, afirmou o governantes.

Gestores e autoridades ligadas ao esporte sul-mato-grossense participam do Fórum, que vai discutir e estabelecer metas para o próximo quadriênio. “Quando iniciamos o governo em 2015 fizemos esse encontro que resultou em projetos como o Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e remodelação dos jogos escolares. Agora, vamos definir as prioridades do setor para os próximos anos”, disse.

Representantes da área esportiva, paradesportiva e de lazer participam do debate. O Governo propõe a construção conjunta das políticas públicas para a área. “Nosso objetivo é melhorar o desempenho das atividades relacionadas ao esporte para que possamos construir um futuro melhor para o desporto no Mato Grosso do Sul”, explicou o presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda.

Kits esportivos

Durante a abertura do Fórum, Reinaldo Azambuja fez a entrega oficial de kits de materiais esportivos para 360 escolas da Rede Estadual de Ensino. Os objetos foram adquiridos pela Fundesporte, com recursos do Fundo de Investimento Esportivo (FIE), que representam mais de R$ 600 mil em investimentos.

Representando os 79 municípios, Campo Grande, Sidrolândia e Terenos receberam os kits de materiais esportivos. Cerca de 500 conjuntos compostos de bolas, redes e outros equipamentos das modalidades de voleibol, basquete, futsal e handebol serão repassados às unidades escolares nas próximas semanas.

Diretor da Escola Estadual Antônio Nogueira da Fonseca de Terenos, Clodoaldo Alves de Lima, explicou a importância dos kits entregues. “Vamos incrementar ainda mais as aulas de educação física e os projetos de lazer da escola. Com isso, vamos economizar também recursos para comprar materiais de outras áreas”, falou.

