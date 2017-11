Reinaldo Azambuja assistirá futebol indígena e entregará kit esportivo em Miranda

Miranda (MS) – O governador Reinaldo Azambuja, durante visita a Miranda neste domingo para cumprir extensa agenda, com entregas de obras e anúncio de novos investimentos, assistirá a partida final de um torneio de futebol de campo entre equipes das nove aldeias que compõem a comunidade indígena terena do município.

O torneio, organizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), foi iniciado neste sábado, no campo da Aldeia Cachoeirinha, e integra as ações paralelas à minicaravana “Saúde Mais Perto de Você Indígena”, que está sendo realizada no mesmo local. A competição tem a parceria da prefeitura de Miranda.

Kit esportivo

Em disputa com eliminação simples, o torneio reúne cerca de 220 atletas das aldeias Cachoeirina, Argola, Lalima, Moreira, Passarinho, Lagoinha, Morrinho, Babaçu e Mãe Terra. A arbitragem está à cargo da Fundação Municipal de Esportes. Miranda já sediou um dos campeonatos estaduais indígenas de futebol e sagrou-se campeã por duas vezes.

Ao final do torneio, o governador Reinaldo Azambuja entregará medalhas e troféus ao campeão e vice-campeão, bem como kits esportivos (bolas de futebol de campo, futebol de salão e voleibol e redes) para as nove aldeias, com o propósito de disseminar a prática esportiva naquela comunidade indígena.

“Estamos muito felizes com esse apoio do nosso governador”, destacou o índio Dario Muchacho, de Cachoeirinha, representante da tribo no torneio. “É muito bonito esse trabalho do governo de incentivar o esporte entre os nossos jovens. A gente era muito cobrado por eles pela falta de mais atividades de lazer”, completou.

Texto: Sílvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro