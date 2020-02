Reinaldo Azambuja assina convênio com a CBV e garante Liga de Vôlei no Guanandizão

Com mais de 70% das obras de revitalização concluídas, o Ginásio Avelino dos Reis (Guanandizão), em Campo Grande, recebe de 19 a 21 de junho uma etapa da Liga das Nações de Vôlei Masculino, competição internacional que marcará a reabertura oficial daquele palco de esportes interditado desde 2013.

A confirmação de Campo Grande como sede do evento, que reunirá as seleções do Brasil, Alemanha, Itália e Rússia, será referendada nesta sexta-feira (07.02), durante assinatura de convênio pelo governador Reinaldo Azambuja e Radamés Lattari, ex-campeão mundial e atual CEO da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). O ato ocorrerá no Parque Ayrton Senna, às 9h30.

Ao vistoriar as obras de reforma do ginásio, na manhã desta quinta-feira (06), o secretário especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis, informou que, em acordo com a Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul, deverá ser promovido um torneio regional antes da reinauguração para aferir a nova estrutura – piso, iluminação, acessibilidade e parte hidráulica.



Secretário Carlos Alberto Assis acompanhou mais uma etapa da reforma do ginásio e destaca parceria governo-prefeitura

“A revitalização do Guanandizão é fruto da parceria, de um governo presente e de um trabalho em conjunto com a prefeitura de Campo Grande, que vai resgatar um templo do nosso esporte e, mais do que isso, nos brindar com o maior evento de todos os tempos, que é a Liga das Nações de Vôlei”, disse Assis.

Obra transformadora

As intervenções que ocorrem no ginásio desde o ano passado já mudaram o aspecto da estrutura, que era de abandono, com a reurbanização da parte externa, em execução, e as adequações físicas internamente, em andamento. Já foram entregues os serviços no setor de hidráulica, pintura e reparos no teto, assentos e arquibancadas.

A empresa executora da reforma, onde o Governo do Estado investe R$ 1,8 milhão, concluiu esta semana a implantação do novo piso da quadra poliesportiva, à base de asfalto esportivo e textura antiderrapante (também chamado de piso lisonda), com pequena flexibilidade. A pintura da quadra também foi concluída.



Madrugada: fomento ao esporte

O engenheiro da obra, João Recoma, informou que a reforma se concentra nos vestiários, alojamentos e no calçamento externo e a próxima etapa será a instalação do novo sistema de iluminação interna do ginásio e da quadra, especificamente.

Ao acompanhar a visita do secretário Carlos Alberto Assis, o presidente da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), José Eduardo Amâncio da Mota (Madrugada), reafirmou seu otimismo com o fortalecimento do esporte a partir da reabertura do Guanandizão, em especial a modalidade que dirige.

“Será um marco transformador, oportunizando as federações a promoverem competições nacionais e regionais, ou até internacionais, e assim proporcionar intercâmbios, elevar o nível dos nossos atletas. Só temos a agradecer ao governador Reinaldo Azambuja e ao prefeito Marquinhos Trad pelo que estão fazendo pelo nosso esporte”, frisou.