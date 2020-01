Reforma do Guanandizão e nova pista de atletismo colocam Campo Grande em destaque no esporte internacional

O prefeito Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja vistoriaram nesta sexta-feira (24) duas obras emblemáticas para o esporte em Campo Grande: a reforma do Guanandizão e a primeira pista de atletismo de padrão internacional de Mato Grosso do Sul, no Parque Ayrton Senna.

As duas obras, que serão entregues nos próximos meses, garantem um salto de qualidade para o esporte em Mato Grosso do Sul, permitindo a realização de eventos que não chegam ao Estado por falta de estrutura. Um exemplo é a Liga das Nações de Vôlei, evento internacional, que terá uma de suas etapas no Guanandizão no meio do ano, trazendo a seleção brasileira de volta a Campo Grande após 16 anos.

“Estamos acompanhando de perto essas duas grandes obras, que vão colocar a nossa cidade no cenário internacional esportivo. Quando assumimos a administração, os nossos parques estavam todos interditados pelo Ministério Público e Corpo de Bombeiros e uma das primeiras ações da nossa gestão foi solucionar essas questões e, hoje, estamos deixando tudo pronto para recepcionar o mundo, o Brasil e os campo-grandenses nos finais de semana e em todos os dias nos quais eles serão usados como palco esportivo”, destaca o prefeito Marquinhos Trad.

O governador Reinaldo Azambuja ressalta a importância das parcerias dos governos estadual e municipal, no sentido de acelerar os resultados para a cidade. “A gente fica muito contente em restabelecer o Guanandizão, que estava interditado e ficou cinco anos fechado. Foi através da parceria entre governo e prefeitura que estamos devolvendo a Campo Grande e a sociedade do Estado esse local e trazendo um dos maiores eventos esportivos que é a Liga das Nações no mês de junho. Juntos podemos fazer muito mais! É a parceria que dá certo!”.

Parque Ayrton Senna

Com uma média de público diária de 1,8 mil frequentadores (o número chega a dobrar nos finais de semana), o Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho, está recebendo um investimento de R$ 899.947,02 para reforma do ginásio e R$ 8,5 milhões para a construção da Pista de Atletismo.

Com padrão internacional, a pista já está 90% concluída e será entregue no dia 7 de fevereiro. Ela será a primeira pista de atletismo emborrachada de Mato Grosso do Sul, que passará a fazer parte do circuito nacional de competições de atletismo.

Além de estar dentro do complexo Esportivo Ayrton Senna, que abriga mais de dez modalidades, o espaço receberá a certificação da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF).

Há pelo menos 20 competições que poderão ser realizadas neste local, o que pode melhorar os índices dos atletas, trazer novos adeptos e até abrir muitas possibilidades de campeonatos brasileiros e internacionais.

O projeto da pista de atletismo contempla a troca das instalações elétricas, hidráulicas – 90% concluído; construção de banheiros para pessoas com deficiência física – 100% concluída; 8 raias (aplicação de 6.300 metros de lona emborrachada importada da Alemanha) – 100% concluídas; arquibancada de 400 metros quadrados, com capacidade para 400 pessoas – 50% concluída; prédio de 200 metros quadrados para abrigar vestiários, banheiros e alojamento – 100% concluído e a pista com iluminação específica e gradil para protegê-la – 90% concluído.

Piscina olímpica

A Prefeitura assinou convênio com a Caixa Econômica Federal, um investimento de 6 milhões da Secretaria Nacional de Esporte do Ministério da Cidadania e mais 300 mil reais do município para a obra de construção de uma piscina de 50 metros com 10 raias, coberta e aquecida, além de outra de 25 metros, com oito raias.

O novo complexo será no já existente Parque Ayrton Senna. O local foi inaugurado em 1994 e possui sete campos de futebol, quatro quadras de areia, quatro quadras poliesportiva cobertas, três piscinas, pista de atletismo, além de palco, refeitório e equipamentos de ginástica ao ar livre.

A intenção do Governo Municipal é transformar o Parque Ayrton Senna num modelo de parque olímpico para receber grandes eventos. O Complexo Aquático deve ter o início de suas obras em 2020 e inauguração prevista para 2021.

Guanandizão

As obras do Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, estão 70% concluídas. A previsão de entrega é para o mês de abril de 2020. O local irá receber pintura interna; reforma e pintura das cadeiras; pintura interna; cobertura – revisão em todo o telhado, troca de telhas; instalações elétricas e hidráulicas; piso quadra; reforma dos banheiros reservados ao público; refeita a calçada na parte externa; alambrado das quadras externas; refeita a calçada na pista de caminhada em volta do ginásio – com postes e luminárias; pintura externa.