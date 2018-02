Reforma de praças, novos programas e 19 projetos marcarão o ano do esporte e lazer na Capital

O presidente da Câmara Municipal, vereador João Rocha, elogiou retomada e ampliação de projetos - Foto: Gerônimo Interlandi

O ano de 2018 será de entrega de reformas de praça, novos programas e 19 projetos que garantirão muito esporte e lazer para a população de Campo Grande. Cinco obras esperadas pela população sairão do papel neste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e pelo presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra, durante apresentação do calendário esportivo da Capital.

“Hoje é um lançamento positivo. Aqui existem pessoas que fizeram muito por Campo Grande, como os professores hoje dos Projetos Ela Pública de Futebol e Escola Pública de Campeões, lendas do esporte como Gonçalves, Copeu e Pastoril. Podem ter cscoerteza que tudo que pudermos fazer para o esporte e para melhorar Campo Grande nós vamos fazer”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

O presidente da Funesp, Rodrigo Terra, destacou a garantia de R$ 1,2 milhão para reformas dos complexos aquáticos dos Parques Ayrton Senna e Jacques da Luz. “São piscinas que estavam paradas há muitos anos. Também vamos conseguir devolver outro espaço importante para a população, que é o Guanandizão. Já entramos com o pedido de vistoria no Corpo de Bombeiros e fizemos as adequações necessárias. Esperamos que nos próximos dias o espaço seja liberado”, explicou Terra, que ainda inclui o início das obras na Praça Belmar Fidalgo, em parceria com Plaenge e Sicredi, que iniciam dia 14 de fevereiro começando com as pinturas, revitalização dos banheiros e sede administrativa.

Centro de Memória Esportiva Belmar

O secretário também apresentou o projeto do Centro de Memória Esportiva Belmar Fidalgo, que vai resgatar a história da Praça. O objetivo, segundo o diretor, é iniciar uma campanha de arrecadação de itens da época, catalogar os materiais e deixá-los à disposição da população. Para isso, foi assinada a criação de um grupo de trabalho para realizar estudos e planejamento para a implementação do Centro de Memória, onde participarão membros da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Instituto de Ensino Superior da Fundação Lowtons de Educação e Cultura (Funlec) e a Sociedade Civil.

Eventos de 2018

Além dos eventos esportivos já realizados tradicionalmente, como Jogos Abertos, Corrida do Facho, Jogos dos Servidores, a Funesp confirma a segunda edição dos Jogos Radicais Urbanos e retoma os Jogos da Pessoa Idosa e Jogos dos Povos Indígenas Urbanos, além dos eventos no Autódromo Internacional de Campo Grande como Fórmula Vee, Copa Truck e Stock Car.

Na competição estudantil, Rodrigo Terra explica que os Jogos Escolares passam para o segundo semestre, aumentando o tempo de treinamento dos campeões que representam Campo Grande na competição estadual. No entanto, para 2018, que ainda será ano de transição, será realizada uma seletiva para definir as equipes. A grande novidade é a inclusão das modalidades paralímpicas na competição.

Projetos para comunidade

Projetos para crianças, adultos e idosos estão sendo implantados em todos os locais da cidade, além dos já realizado em 2017, como o Projeto Lazer e Cidadania, Escola Pública de Futebol, Escola Pública de Ballet, Sonho de Campeão, a Funesp implantará este ano o Projeto Brincalhão: uma Kombi itinerante que levará recreação aos bairros de Campo Grande. Em parceria com a Polícia Civil, os alunos dos projetos receberão palestras educativas no Projeto Você Muda o Mundo.

Com a participação de autoridades, professores e lideranças comunitárias, foram anunciados novos espaços para a prática de atividades de esporte e lazer. “Em 2017 tivemos 11 locais, com 26 oficinas e realizamos mais de um milhão de atendimentos. Já em 2018, a meta é atender 2 milhões, pois em parceria com as associações de moradores, estamos descentralizando os projetos e ampliando os espaços para 32 bairros. Assim, teremos 42 locais e mais pessoas praticando esporte e lazer”, enfatizou Rodrigo Terra.

O presidente da Câmara Municipal, vereador João Rocha, elogiou retomada e ampliação de projetos. “Fico muito feliz em ver a apresentação do calendário esportivo, pois percebemos a cada ano a retomada de programas e projetos, alguns que tivemos a oportunidade de criar e implantar em Campo Grande e por alguns anos ficou sem estrutura. Agora a cidade volta a pulsar, está viva, principalmente porque a população tem acesso a prática do esporte e do lazer”, afirmou.

Para melhorar o atendimento à comunidade, o prefeito Marquinhos Trad entregou um kit com materiais esportivos aos coordenadores pedagógicos do Parque Ayrton Senna. Os demais vão retirar os kits na sede da Funesp. “A Prefeitura está preocupada em oferecer espaços e atividades de qualidade para que todo o conjunto da população possa participar”, ressaltou Terra, que lembrou que os professores também receberão cursos de formação profissional. Ao todo, serão 10 cursos, sendo um por mês, de fevereiro a novembro, iniciando com ‘A Pedagogia do Futebol’.