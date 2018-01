Reforços, Gilberto e Jadson admitem 'expectativa grande' do Flu para clássico

Já Jadson chega após um bom Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta e espera buscar seu espaço para também fazer bonito com a camisa da Fluminense - Divulgação

Primeiros reforços anunciados pelo Fluminense para a temporada, o lateral-direito Gilberto e o volante Jadson foram oficialmente apresentados nesta quinta-feira. Os jogadores já treinavam normalmente com o elenco e inclusive participaram da campanha do time tricolor na Florida Cup, nos Estados Unidos, mas somente agora tiveram os primeiros contatos com a imprensa carioca.

Os dois chegam a um Fluminense cercado de desconfiança. O time carioca enfrenta uma grave crise financeira, perdeu algumas das principais peças do elenco e caiu na estreia do Estadual diante do Boavista, na quarta, quando atuou com os reservas. Por isso, ambos admitiram a ansiedade para o clássico diante do Botafogo, já neste sábado, no Maracanã.

"A expectativa é grande para o clássico. O Botafogo me revelou, mas hoje estou no Fluminense e vou defender essas cores", garantiu o lateral Gilberto. "É um Botafogo parecido com o do ano passado, que não se entrega. Esperamos um jogo difícil até por se tratar de um clássico, mas vamos buscar a vitória", comentou Jadson.

Para Gilberto, o duelo de fato será especial, uma vez que o jogador foi revelado pelo Botafogo. Mesmo jovem, o lateral também já teve passagem por outro gigante carioca, o Vasco, onde atuou no Brasileirão do ano passado. "Já defendi grandes clubes do Rio e novamente tenho a oportunidade de defender um grande clube, principalmente eu que sou carioca. Estou muito feliz", afirmou.

Já Jadson chega após um bom Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta e espera buscar seu espaço para também fazer bonito com a camisa da Fluminense. "Vou procurar fazer o meu melhor, estar na minha melhor forma para poder ajudar. Já conhecia alguns atletas aqui, outros ainda não. Mas com o tempo, vou conhecendo todos e vamos nos entrosando", apontou.

Os dois também concordaram ao minimizar a reformulação pela qual passa o Fluminense. "O Fluminense perdeu sete titulares, mas é muito prematuro dizer que enfraqueceu. Isso vamos descobrir dentro de campo, é difícil falar alguma coisa agora", considerou Jadson. "Não sei o que aconteceu ano passado, não estava presente. Mas fui contratado para dar o meu melhor dentro de campo", disse Gilberto.