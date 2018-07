Reforço do Real, Vinicius Junior desembarca em Madri sem dar entrevistas

Vinicius Junior desembarcou no Aeroporto Internacional de Madri neste sábado para iniciar a trajetória como jogador do Real Madrid. O atleta de 18 anos chegou à Espanha às 13h20 do horário local (8h20 de Brasília) e foi recepcionado por jornalistas e torcedores.

O curioso é que o primeiro autógrafo que Vinicius Junior deu após o desembarque foi para um menino com a camisa do Flamengo. Em seguida, o novo reforço do Real Madrid foi cercado por repórteres que tentavam colher uma declaração do atacante, que preferiu não falar e passou pelo saguão escoltado por seguranças.

Vinicius Junior foi contratado pelo Real Madrid ainda em maio de 2017, quando ainda tinha 16 anos, pelo valor pago ao Flamengo de 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época). O clube espanhol precisou esperar o atacante completar 18 anos, o que aconteceu na última quinta-feira, para poder contar com o futebol dele.

A apresentação oficial do ex-flamenguista no Real Madrid está marcada para a próxima quinta-feira. A expectativa é a de que ele seja incluído pelo clube espanhol no elenco que vai realizar pré-temporada nos Estados Unidos antes do início das competições na Espanha e na Europa.

Já sem Cristiano Ronaldo, vendido à Juventus, e Zinedine Zidane, que se demitiu, o Real Madrid tentará nesta temporada conquistar o tetracampeonato consecutivo da Liga dos Campeões da Europa, sob o comando do técnico espanhol Julen Lopetegui. Se alcançar o feito, será, no total, o 14º título da competição na história do clube.