Rede de cinemas exibe, ao vivo, semifinais da Copa do Brasil

Torcedores, coloquem suas camisas. Na quarta-feira, dia 23 de agosto, a Rede Cinemark, com patrocínio da Elo e apoio da Rádio Globo, oferece aos apaixonados por futebol a possibilidade de conferir nos cinemas, ao vivo e em alta definição, os jogos das semifinais da Copa do Brasil 2017. As partidas entre Flamengo e Botafogo e entre Cruzeiro e Grêmio serão exibidas com exclusividade pela Cinemark. Os times disputam uma vaga na grande final.

Cada um dos 30 complexos da Rede participantes irá receber um dos jogos e cada time terá a sua sala. A disputa entre Cruzeiro e Grêmio será transmitida para Belo Horizonte (Pátio Savassi e BH Shopping), Betim,Canoas, Porto Alegre (Barra Sul e Ipiranga Shopping), São Paulo (Cidade São Paulo e Villa Lobos) e Uberlândia.

Já o jogo do Flamengo contra o Botafogo será exibido em São Paulo (Pátio Paulista, Eldorado, Market Place e Shopping Santa Cruz), Rio de Janeiro (Downtown e Metropolitano), Aracajú (Jardins e RioMar), Brasília (Pier 21 e Iguatemi), Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Goiânia (Passeio das Águas e Flamboyant), Natal, Niterói,Recife, Salvador, Vitória e Jacareí.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes. Os valores variam de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) nas salas da Cinemark nas capitais São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Aracajú, Brasília, Campo Grande, Goiânia, Florianópolis, Recife, Natal, Salvador, Cuiabá, Vitória e Rio de Janeiro. Já nas cidades de Betim, Canoas, Uberlândia, Niterói e Jacareí, o valor varia de R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

Os clientes que possuem o cartão Cinemark Mania e também sócios-torcedores do Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Grêmio têm direito a 50% de desconto na compra de um ingresso.

Mais informações podem ser obtidas no site www.cinemark.com.br. O Cinemark fica localizado no Shopping Campo Grande, na Av. Afonso Pena, 4909.

Veja Também

Comentários