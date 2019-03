Red Bull Brasil vence o Guarani e confirma melhor campanha da 1ª fase do Paulista

Mesmo com reservas, o Red Bull Brasil venceu, nesta quarta-feira, o Guarani por 2 a 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O resultado garante ao time campineiro a melhor campanha da etapa inicial.

O Red Bull enfrentará o Santos nas quartas de final. Beneficiado com a derrota do time da Baixada para o Botafogo, por 4 a 0, em Ribeirão Preto, os campineiros encerraram a primeira fase na liderança do Grupo A, com 25 pontos. Com isso, terão a vantagem de fazer o segundo jogo no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Os oito clubes classificados se encontrarão nesta quinta-feira, às 11 horas, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) para definir detalhes desta nova fase. O Guarani, por sua vez, disputará a partir de agora o Troféu do Interior, após ser o terceiro colocado do Grupo B com 14 pontos. O modelo de disputa será definido nesta quinta-feira, também na FPF.

Antes de a bola rolar, muitos torcedores protestaram contra a má campanha do Guarani na entrada principal do Brinco de Ouro. Os principais alvos foram jogadores, o presidente Palmeron Mendes Filho e também o ídolo e agora coordenador técnico, Fernando Fumagalli.

Apesar de ter entrado em campo com os reservas, o Red Bull criou boas chances de sair em vantagem diante do Guarani. Aos 22 minutos, Rayne recebeu cruzamento, cabeceou para baixo e a bola passou perto do travessão. O Guarani também chegou com Thiago Ribeiro, em chute forte aos 33 minutos.

No segundo tempo, o Red Bull voltou mais afiado e abriu o placar aos três minutos. Pio cobrou falta de muito longe e acertou o ângulo do goleiro Giovanni. Não demorou e aos 15 minutos o time visitante ampliou. Deivid recebeu ótimo lançamento e finalizou colocado com a perna esquerda.

No fim da partida, o Guarani descontou. Aos 43 minutos, Mateusinho cruzou e Rondinelly cabeceou. Kewin defendeu e no rebote o Rondinelly completou para as redes.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 2 RED BULL BRASIL

GUARANI - Giovanni; Léo Príncipe, Deivid, Diego Giaretta e William Matheus; Fabrício Costa (Fernandes), Ricardinho, Felipe Amorim, Thiago Ribeiro (Rondinelly) e Diego Cardoso (Mateusinho); Fernando Viana. Técnico: Marco Antônio.

RED BULL BRASIL - Kewin; Pio, Rayne, Anderson Marques e Romário; Barreto (Pedro Naressi), João Denoni, Everton, Bruno Tubarão e Deivid (Luis Phelipe); Léo Castro (Rodrigo). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Pio, aos três minutos; Deivid, aos 15 minutos; e Rondinelly aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 18.362,00.

PÚBLICO - 1.104 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.