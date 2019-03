Red Bull Brasil vence, garante classificação e rebaixa o São Bento no Paulista

Em um jogo com duas viradas, o Red Bull Brasil derrotou o São Bento por 3 a 2 na noite desta sexta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e confirmou a sua classificação para as quartas de final do Paulistão. De quebra, o time acabou rebaixando a equipe sorocabana para a Série A2 do Estadual.

Com o resultado obtido nesta abertura da penúltima rodada da primeira fase da competição, o Red Bull Brasil foi para 24 pontos no Grupo A e já não pode mais ser ultrapassado pela Ponte Preta, com 16, que sofre "um baque" antes do dérbi diante do Guarani, no sábado à noite. Agora, a equipe comandada por Antônio Carlos Zago apenas disputará com o Santos para saber quem terminará na liderança desta chave.

O São Bento, por outro lado, volta para a Série A2 após cinco anos na elite do futebol paulista. O time sorocabano é o lanterna, com quatro pontos, e já não pode mais ultrapassar dois adversários na disputa contra o rebaixamento. Isso porque São Caetano e Botafogo somam sete, mas o time de Ribeirão Preto tem duas vitórias, contra nenhuma da equipe do técnico Silas.

O início sufocante do Red Bull Brasil dava uma expectativa de que o time iria golear o São Bento. A primeira boa chance do time da casa foi logo aos dez minutos. Claudinho recebeu de Bruno Tubarão em situação confortável dentro da área e chutou, da marca do pênalti, para um milagre do goleiro Renan.

Mas, um minuto depois, o goleiro não conseguiu segurar o arremate de Uillian Correia. O volante recebeu de Aderlan, girou em cima do zagueiro e mandou de perna esquerda para o gol. Após abrir o placar, o Red Bull não jogou conforme a expectativa de quem assistia. O time parou em campo e começou apenas a administrar o resultado.

A tática foi melhor para o São Bento, que foi crescendo na base da disposição e chegou ao gol de empate aos 36 minutos. Cafu tabelou com Edson Ratinho e cruzou para Fábio Bahia. O volante pegou de primeira e empatou. O time de Sorocaba ainda esboçou uma pressão, mas a virada foi ocorrer apenas na etapa final.

Logo aos dois minutos, Joãozinho disparou pela esquerda e chutou rasteiro para defesa de Júlio César. Na sobra, Eder Luis finalizou para o gol. Após a virada, o São Bento recuou e se colocou todo atrás da linha do meio de campo para tentar segurar o resultado.

Mas a tentativa não foi eficaz. O Red Bull se reencontrou, após mudanças promovidas por Zago, e chegou ao gol de empate aos 27 minutos. Wesley Matos cometeu falta em Léo Ortiz e o árbitro marcou pênalti. Ytalo foi para a cobrança e deslocou Renan para deixar tudo igual.

O São Bento sentiu o gol e viu o Red Bull novamente tomar conta da partida. A equipe fez uma verdadeira blitz ofensiva e chegou ao gol da classificação. Em bela jogada de contra-ataque, Léo Castro deu de calcanhar para Ytalo bater com categoria para confirmar o triunfo por 3 a 2.

Na última rodada, o Red Bull enfrenta o Guarani na quarta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Já o São Bento entra em campo no mesmo dia e horário, diante do Bragantino, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, apenas para cumprir tabela.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRASIL 3 X 2 SÃO BENTO

RED BULL BRASIL - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Jobson, Uillian Correia e Bruno Tubarão (Deivid); Claudinho (Osman), Ytalo e Roberson (Léo Castro). Técnico: Antônio Carlos Zago.

SÃO BENTO - Renan; Edson Ratinho, Wesley Santos, Diego Ivo e Mansur; João Paulo, Fábio Bahia (Tiago Luis) e Cafu (Guilherme Romão); Joãozinho, Eder Luis e Alecsandro (Henan). Técnico: Silas.

GOLS - Uillian Correia, aos 11, e Fábio Bahia, aos 36 minutos do primeiro tempo; Eder Luis, aos dois, Ytalo, aos 27 e aos 39 do segundo.

ÁRBITRO - José Claudio Rocha Filho.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

RENDA - R$ 4.300,00.

PÚBLICO - 371 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).