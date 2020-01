Red Bull Bragantino acerta contratação do técnico Felipe Conceição, ex-América-MG

O Red Bull Bragantino já tem um novo técnico para a temporada. O atual campeão da Série B acertou com Felipe Conceição, que estava no América-MG. O clube mineiro confirmou, por meio de um comunicado, a saída do treinador, que chega no time de Bragança Paulista para substituir Antonio Carlos Zago, agora no Kashima Antlers, do Japão.

"O América Futebol Clube informa que Felipe Conceição não é mais técnico do clube. Neste sábado, Felipe comunicou à diretoria americana que aceitou uma proposta do Red Bull Bragantino-SP e pediu demissão", informou o clube mineiro.

O América-MG também afirmou que o Bragantino terá de pagar a multa rescisória prevista no contrato de Felipe Conceição com o clube de Minas Gerais.

A contratação segue o mesmo perfil que o Bragantino adota quando contrata jogadores: um profissional jovem, com ideias novas, promissor e que pode se valorizar muito se fizer um bom trabalho. Antes dele, o clube de Bragança negociou com o português Carlos Carvalhal, mas o Rio Ave não liberou o treinador.

Felipe Conceição tem 40 anos e iniciou a carreira de treinador nas categorias de base do Botafogo. Teve a oportunidade de treinar o time principal, mas ficou apenas sete jogos no comando e foi demitido. Depois, passou por clubes menores do Rio de Janeiro, como o Macaé, até chegar ao América-MG. No clube mineiro, foi auxiliar técnico antes de assumir o comando da equipe em julho de 2019.

Na última Série B do Campeonato Brasileiro, chegou a brigar pelo acesso até a última rodada, mas um tropeço contra o já rebaixado São Bento fez com que a equipe mineira terminasse na quinta colocação. Ao todo, foram 30 jogos, com 16 vitórias, nove empates e cinco derrotas.

Felipe Conceição deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias, mas ainda não estreia na próxima partida pois não há tempo hábil, já que o Bragantino entra em campo nesta segunda-feira, no Nabi Abi Chedid, contra a Inter de Limeira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Na rodada inaugural, o time de Bragança empatou sem gols com o Santos, na Vila Belmiro.

No Bragantino, Felipe Conceição terá a missão de comandar um clube rico, que mudou de patamar em março do ano passado, ao ser comprado por R$ 45 milhões pela empresa austríaca de bebidas Red Bull, e que virou protagonista nesta janela de transferências, comprando jovens destaques, como Artur, ex-Palmeiras.