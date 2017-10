Red Bull anuncia renovação do contrato de Verstappen até 2020

Max Verstappen não deverá deixar a Red Bull tão cedo. Nesta sexta-feira, a equipe anunciou a renovação do contrato do piloto holandês, que passa a ser válido até o término da temporada 2020 da Fórmula 1. O atual acordo com o jovem, de 20 anos, se encerraria em 2018.

Após iniciar a sua precoce carreira na Fórmula 1 em 2015 pela Toro Rosso, equipe parceira da Red Bull, Verstappen mudou de carro após as primeiras provas do campeonato de 2016. E o holandês teve o início dos sonhos pela Red Bull, vencendo logo na sua primeira corrida, o GP da Espanha, o que o tornou mais jovem vencedor da história da categoria, com apenas 18 anos e sete meses.

E, ao renovar o seu contrato, Verstappen, lembrou o apoio que tem recebido da Red Bull nos últimos anos. "A Red Bull sempre mostrou sua fé e crença em mim com suas ações, me convidando para o programa de jovens pilotos com 16 anos, depois dando o meu início na Fórmula 1 quando eu tinha apenas 17 anos, e então a oportunidade de correr pela Red Bull, onde tive um início dos sonhos", afirmou, em comunicado divulgado pela equipe.

Os momentos de Verstappen pela Red Bull, porém, não tem sido só de alegrias, especialmente em 2017. Nesta temporada, o holandês está apenas na sexta posição no Mundial de Pilotos, com 111 pontos, uma vitória, no GP da Malásia, e outros dois pódios. Ele, porém, acumula sete abandonos e já reclamou publicamente da falta de competitividade do carro da equipe.

Curiosamente, a renovação do contrato de Verstappen se dá no seu melhor momento na temporada, pois ele venceu a penúltima prova, o GP malaio, e ficou em segundo lugar no último, no Japão. E, agora com o seu vínculo ampliado, o holandês espera alcançar seus objetivos nos próximos anos com a Red Bull.

"Eles sempre apoiaram a mim e minhas ambições, e sei que compartilhamos da mesma ambição. O apoio deles, desde os caras e garotas da fábrica até a equipe na garagem, independentemente do que se desenrola na pista, sempre foi de 100%. Nós também tivemos momentos divertidos! Estou muito feliz por me comprometer com a Red Bull e estou ansioso para trabalhar em conjunto para conquistar mais sucesso nos próximos anos", concluiu Verstappen, que neste fim de semana participa do GP dos Estados Unidos, no circuito de Austin.