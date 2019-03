Recuperado, Nenê reforça treino do São Paulo em preparação para clássico

Recuperado de um trauma no joelho esquerdo, o meia Nenê voltou a treinar com o grupo do São Paulo, nesta quinta-feira, na reapresentação do time após a vitória sobre o Ituano, na noite de quarta. O triunfo garantiu a equipe nas semifinais do Paulistão. E o próximo adversário será o Palmeiras, no sábado.

Nenê voltou a trabalhar com os colegas de time ao ser liberado pelo departamento médico. Ele sofrera uma pancada involuntária de Igor Gomes, seu companheiro de equipe, no início do mês. Chegou a acompanhar a delegação no jogo de quarta, mas só fez seu retorno às atividades nesta quinta.

Com a sua volta, o técnico interino Vagner Mancini ganhou mais uma opção para escalar o São Paulo no fim de semana, para o jogo de ida das semifinais. Nenê esteve no gramado para treinar ao lado dos reservas, já que os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo, poucas horas depois do triunfo sobre o Ituano.

Na atividade em campo, Mancini não pôde contar com o atacante Gonzalo Carneiro e o zagueiro Walce. Em processo de recuperação física, ambos apenas correram em torno do gramado. Já o zagueiro Arboleda fez trabalho no Reffis, em seu retorno ao grupo após defender a seleção do Equador nas últimas datas Fifa.

Com os titulares em campo, o time volta a trabalhar nesta sexta. Mancini vai fazer um treino fechado para começar a esboçar a equipe para o clássico. A provável escalação do São Paulo terá Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Liziero e Igor Gomes; Everton Felipe (Everton), Pablo e Antony.