Recuperado, Nenê é relacionado e reforça o Vasco na Copa do Brasil

O Vasco terá um importante reforço para o duelo contra o Vitória, quinta-feira, em São Januário, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após ficar fora da vitória sobre o Vila Nova, em Goiânia, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, o meia Nenê está recuperado e foi relacionado nesta quarta pelo técnico Cristóvão Borges.

Nenê já havia treinado na segunda-feira e tinha dado indícios de que poderia ser relacionado. A dúvida, agora, é se Cristóvão Borges irá escalá-lo como titular diante do Vitória. Sem ele, Andrezinho iniciou contra o Vila Nova - e não agradou.

Se Nenê foi relacionado, Luis Fabiano segue adquirindo ritmo de jogo e novamente não atuará. A principal contratação da equipe para a temporada ainda não tem data prevista para estrear. Já o atacante colombiano Manga Escobar foi incluído na lista e pode fazer seu primeiro jogo pelo Vasco.

Precisando de um bom resultado para não chegar pressionado no duelo de volta, na Bahia, o Vasco terá o desfalque do zagueiro Luan, submetido a uma intervenção cirúrgica no quinto metatarso do pé direito na última sexta-feira. Seu substituto será Rafael Marques.

Confira a lista de relacionados para a partida contra o Vitória:

Goleiros - Jordi e Martín Silva.

Laterais - Gilberto, Henrique e Yago Pikachu.

Zagueiros - Jomar, Rafael Marques e Rodrigo.

Volantes - Bruno Gallo, Douglas, Evander, Jean e Julio dos Santos.

Meias - Andrezinho, Escudero, Guilherme, Nenê e Wagner.

Atacantes - Ederson, Kelvin, Manga, Muriqui e Thalles.

