Recuperado, Luan treina outra vez e será relacionado no Grêmio para o clássico

O atacante Luan treinou normalmente mais uma vez nesta sexta-feira e deverá retornar ao Grêmio no clássico diante do Internacional, domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho. O jogador se mostrou recuperado de um edema muscular na coxa direita que o afastou das últimas partidas.

O retorno de Luan aos treinos havia acontecido na quinta. Nesta sexta, ele voltou a mostrar desenvoltura no trabalho comandado pelo técnico Renato Gaúcho, que, no entanto, preferiu fazer mistério e confirmou apenas que o atacante será relacionado para o clássico.

"Não sei se ele vai jogar. Tenho 26 jogadores concentrados. Qualquer um pode começar o Gre-Nal, inclusive o Luan. Está concentrado. Alguns minutos antes do clássico, vocês vão saber quem joga", limitou-se a comentar o treinador.

Se Luan pode voltar ao Grêmio no clássico, Leonardo Moura seguirá afastado por causa de uma lesão muscular. O meia Maicosuel também foi vetado e será desfalque diante do Internacional.

O Grêmio fecha a preparação para o Gre-Nal no sábado. O clássico é de extrema importância para o time tricolor, que colocará sua classificação à próxima fase em jogo. E apesar do peso do confronto, Renato descartou mudar a forma de seus comandados atuarem.

"O Grêmio, independente da competição e do adversário, tem a sua maneira de jogar e não muda. Fomos consideramos o melhor time do Brasil do ano passado, ganhamos títulos. Tem a rivalidade, mas aqui se fala de Gre-Nal como se fosse o fim do mundo. É mais uma partida que vale três pontos. Se alguém mudar a maneira de jogar, problema do adversário", disse.