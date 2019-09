Recuperado, Evandro participa de treino com bola e pode reforçar o Santos no Rio

Recuperado de um edema na coxa esquerda, o meia Evandro, do Santos, fez nesta terça-feira o seu primeiro com o resto do elenco alvinegro e aumentou as suas chances de poder enfrentar o Fluminense na quinta, às 20 horas, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desfalque nas últimas três partidas da equipe santista, o jogador participou de uma atividade com bola no CT Rei Pelé, mas ainda é considerado dúvida no time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli. O treinador argentino, por sinal, é desfalque certo no Rio, pois levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 0 para o Grêmio, no último sábado, na Vila Belmiro, e terá de cumprir suspensão.

Sem poder contar com o seu treinador na beirada do campo neste duelo com a equipe carioca, o Santos terá o retorno do zagueiro Gustavo Henrique, que não encarou os gremistas justamente por estar suspenso. Já Evandro, mesmo que seja relacionado para o confronto no Maracanã, não tem presença garantida na escalação santista. Ele briga por uma vaga no time com Carlos Sánchez.

Uma provável formação da equipe alvinegra para este próximo jogo é a seguinte: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison (Felipe Jonatan), Diego Pituca e Carlos Sánchez (Evandro); Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

Mas, independentemente da escalação que será definida, o zagueiro Luiz Felipe afirmou nesta terça-feira que espera por uma partida complicada contra o Fluminense. "Será um jogo muito difícil. Jogar contra o Fluminense lá é sempre assim. É uma equipe que vem em um momento delicado, em posição ruim na tabela, mas sabemos que vai ser bem complicado. Mas nos preparamos bem e estamos bem treinados para fazer um grande jogo". disse o defensor, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Vindo de derrotas para Flamengo e Grêmio nas duas últimas rodadas, o Santos ocupa a terceira posição do Brasileirão, com 37 pontos, oito atrás dos flamenguistas, líderes da tabela, e está a cinco de distância do Palmeiras, segundo colocado.