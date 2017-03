Recuperado de desgaste muscular, Zeca treina e deve voltar ao Santos na quarta

O lateral-esquerdo Zeca, do Santos, participou normalmente do treinamento desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, e está pronto para voltar ao time. Ele era dúvida para o técnico Dorival Júnior para a partida da próxima quarta-feira, contra o Novorizontino, às 21h45, na Vila Belmiro, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulistão. Mas está novamente à disposição e deverá ser escalado na equipe titular.

O atleta teve um desgaste muscular e foi poupado da última partida do time, sábado passado, contra o Santo André, no ABC. A vitória por 1 a 0 classificou o Santos para a próxima fase do Paulistão. O time está na liderança do Grupo D, com 19 pontos, junto com a Ponte Preta, que também venceu na rodada passada (2 a 1 sobre o São Bento, em Sorocaba), mas está atrás nos critérios de desempate.

O treino desta segunda não teve as participações de Ricardo Oliveira e David Braz. O atacante foi poupado e ficou na academia para trabalhos físicos, enquanto o zagueiro viajou para evento de um dos patrocinadores do clube. Os demais titulares do grupo santista fizeram aquecimento no gramado, mas em seguida já deixaram o campo.

O goleiro Vanderlei, recuperado de uma fratura no dedo anelar e luxação no dedo médio que o deixou aproximadamente um mês e meio fora da equipe, retornou ao time na rodada passada e agora pensa em recuperar o ritmo de jogo.

"Temos que entrar em campo para vencer, não importa quem atue. Eu preciso jogar, fiquei um bom tempo afastado, então preciso de ritmo para a fase de mata-mata. Além disso, precisamos assegurar a primeira colocação. Será uma partida difícil. O Grêmio Novorizontino tem um bom time, está fazendo um bom campeonato. No Paulista não tem equipe boba, todos os jogos são difíceis. Mas vamos entrar concentrados e, se Deus quiser, conquistaremos mais uma grande vitória que nos dará a liderança do grupo", destacou Vanderlei.

Na última rodada da fase inicial do Paulistão, o Santos enfrenta o Novorizontino, em casa, enquanto a Ponte Preta recebe o Palmeiras, primeiro do campeonato na classificação geral. Caso vença, a equipe praiana garante a liderança da chave, o que trará a vantagem de decidir em casa, no confronto contra a mesma Ponte Preta, uma vaga para as semifinais do Estadual.

Veja Também

Comentários