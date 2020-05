Recuperado de coronavírus, Diego Souza volta a treinar no Grêmio

Diego Souza explicou que estava assintomático quando fez o exame para coronavírus - Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O início da quarta semana de treinos do Grêmio durante o período da pandemia do coronavírus contou com algumas novidades. Nesta segunda-feira, desde que o elenco retomou os trabalhos no CT Luiz Carvalho, quem esteve presente foi o meia-atacante Diego Souza. Antes, ele estava no Rio, em isolamento, pois se recuperava da covid-19. Quem também voltou aos trabalhos após se recuperar da doença foi o preparador físico Marcio Meira.

Diego Souza explicou que estava assintomático quando fez o exame para coronavírus. "Saudade muito grande. Graças a Deus superei e estou muito feliz de ter retornado aos treinamentos. Quando eu estava pronto para voltar, fiz um exame lá no Rio de Janeiro. Eu não tinha sintomas, talvez nem motivo para fazer, mas fiz o exame e ele detectou que eu estava com covid-19. Fui monitorado e mantive contato com o Departamento Médico, mas não tive nenhum problema, nem minha família", relatou à Grêmio TV.

Assim como acontece com todos os jogadores, Diego Souza cumpriu os protocolos na chegada ao CT nesta segunda-feira. Em uma primeira barreira, foi submetido a uma mensuração de temperatura e, depois, realizou os testes definidos no protocolo do clube. Recebido pelas equipes de preparação física e fisiologia, o jogador deu início às avaliações físicas.

O meia-atacante foi o autor do último gol do Grêmio, em 15 de março, no triunfo por 3 a 2 sobre o São Luiz, pelo segundo turno do Campeonato Gaúcho, e torce para que a normalidade se restabeleça em breve. "É muito difícil tudo que tem acontecido no nosso país. Desejo muita saúde a todos e podem ter certeza de que estamos nos empenhando bastante para, quando os campeonatos voltarem, podermos dar a alegria que vocês merecem", disse, em mensagem direcionada ao torcedor gremista.

Nesta segunda-feira, os atletas fizeram trabalhos físicos, com três grupos trabalhando no período da manhã e outros três na sessão vespertina. Foi o retorno aos trabalhos de Meira, que no dia 4 havia sido diagnosticado com coronavírus na sua chegada ao CT Luiz Carvalho.

"De acordo com o resultado dos anticorpos, Márcio estaria em uma fase final da doença, mas ainda existia risco de disseminação do vírus. Ele foi afastado e o monitoramos durante todo esse período, com um acompanhamento diário. Ele permaneceu assintomático e fizemos outras duas testagens até que estivesse totalmente imunizado para ser liberado à retornar", explicou o médico Márcio Dornelles.

Com Meira em isolamento, o preparador físico trabalhava diretamente com os outros profissionais de seu departamento por videoconferência. Agora, celebrou sua volta ao CT.

"Retornar é um alívio porque eu já voltei das férias com muita vontade de trabalhar, mas bati de frente com o vírus, o que me impossibilitou. Não poder estar aqui no dia a dia foi bem difícil, mesmo eu não sentindo nada, mas contei com todo apoio do clube nesse momento e foi extremamente importante. Estou feliz em poder retorna", afirmou.