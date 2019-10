Recuperado, D'Alessandro treina e reforça o Inter; Sobis vira baixa por 3 semanas

Recuperado de lesão muscular na coxa direita, D'Alessandro voltou a treinar normalmente com o resto do elenco do Internacional em atividade realizada na manhã desta quarta-feira, no CT Parque Gigante, e poderá reforçar o time no confronto diante do Cruzeiro, no sábado, às 21 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileirão.

Por causa deste problema muscular, o meia argentino desfalcou a equipe colorada no confronto de volta da final da Copa do Brasil, na qual viu o seu time ser superado pelo Athletico-PR, no dia 18 de setembro, e também ficou fora de três partidas do Brasileirão, contra Chapecoense, Flamengo e Palmeiras.

D'Alessandro havia sido liberado para retornar aos treinos na última terça-feira, na reapresentação do elenco comandado pelo técnico Odair Hellmann após o empate por 1 a 1 com os palmeirenses, domingo, no Beira-Rio. Porém, somente nesta quarta ele voltou a participar de uma atividade com bola, sendo que a mesma foi realizada sob a supervisão do departamento médico do Inter.

No treinamento tático dirigido por Hellmann em campo reduzido nesta quarta-feira, o treinador também indicou que poderá escalar Zeca na lateral esquerda no jogo de sábado, pois ele trabalhou durante todo o tempo neste setor da equipe, que anteriormente vinha sendo ocupado por Uendel. E caso D'Alessandro ainda não esteja pronto para voltar a ser escalado, Nonato deve ser titular contra os cruzeirenses.

Uma provável formação do Inter para o duelo em Belo Horizonte seria a seguinte: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Zeca (Uendel); Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro (Nonato) e Nico López; Guerrero.

SOBIS VIRA BAIXA - Se por um lado o Inter contou com a volta de D'Alessandro, por outro o clube confirmou nesta quarta-feira que Rafael Sobis está com uma lesão muscular na coxa esquerda e desfalcará o time por ao menos três semanas.

A informação foi divulgada pela assessoria do Inter enquanto os jogadores da equipe treinavam pela manhã. O problema com o atacante foi detectado em um exame na última terça. Antes disso, ele foi titular do time contra o Palmeiras no domingo.

Se o período de afastamento previsto pelo departamento médico for realmente cumprido, Sobis ficará fora de pelo menos cinco partidas do Brasileirão, entre a 23ª e a 27ª rodada, contra o Cruzeiro em Minas, CSA (fora de casa), Santos (em Porto Alegre), Avaí (em Florianópolis) e Vasco (na capital gaúcha). O Inter ocupa hoje a quinta posição do torneio nacional, com 37 pontos, 12 atrás do líder Flamengo.