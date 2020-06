Recuperado da covid-19, zagueiro Léo volta aos treinamentos no Cruzeiro

Zagueiro Léo foi liberado pelos médicos do Cruzeiro para participar dos treinos - Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro

Recuperado da covid-19, o zagueiro Léo foi liberado pelos médicos do Cruzeiro para participar dos treinos da equipe, nesta sexta-feira, após apontar negativo para dois exames. Nenhum caso foi diagnosticado entre os jogadores do elenco e comissão técnica nos exames realizados na quarta-feira.

"Eu me senti 100% hoje em meu retorno. Pude fazer em casa todos os exercícios que vinha mantendo aqui e consegui continuar com meu padrão físico. Agora vamos progredir mais com os trabalhos feitos em campo, ao lado do preparador físico e do treinador, para que a gente possa retomar as nossas atividades", comentou Léo, um dos líderes do elenco.

O volante Jean e atacante Vinícius Popó, que também foram diagnosticados com a covid-19 na semana passada, permanecem em isolamento.

Em treinamento desde 26 de maio, os comandados do técnico Enderson Moreira ainda não sabem quando o Campeonato Mineiro será retomado. A competição foi paralisada em março, na nona rodada, quando restavam dois jogos para o fim da fase de classificação.

Em quinto lugar, o Cruzeiro precisa de bons resultados diante de URT e Caldense para ficar entre os quatro times classificados às semifinais. Por enquanto, os times com vaga garantida são América-MG, Tombense, Atlético-MG e Caldense.