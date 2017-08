Recuperada de lesão, Sharapova volta às quadras e vence na estreia em Stanford

Após ficar cerca de dois meses e meio afastada das quadras por causa de uma lesão, Maria Sharapova voltou a jogar no fim da noite de segunda-feira e venceu. A russa, que não entrava em quadra para um confronto oficial nos Estados Unidos desde 2015, superou a norte-americana Jennifer Brady por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/0, na sua estreia no Torneio de Stanford.

Após 15 meses de suspensão por ter testado positivo para a substância então recém-proibida Meldonium no Aberto da Austrália de 2016, Sharapova voltou às quadras em abril e disputou três torneios, até se lesionar, o que afastou seus planos de participar de Wimbledon.

Assim, o evento em Stanford representou mais um retorno para Sharapova, que foi convidada da organização, pois hoje é apenas a número 171 do mundo. E diante de Brady, a 80ª colocada no ranking da WTA, a russa oscilou, mas venceu.

A dona de cinco títulos do Grand Slam venceu os quatro primeiros games do set inicial, encaminhando o seu triunfo, definido por 6/1. No segundo, porém, Brady fez 3/0 e acabou triunfando por 6/4. A terceira parcial foi um passeio para Sharapova, que aplicou um "pneu" na rival.

"Sinto como se quisesse abraçar a todos e dizer obrigado. É a minha primeira partida nos Estados Unidos em um longo tempo e é a coisa mais próxima de casa para mim", disse Sharapova, que agora vai duelar com a ucraniana Lesia Tsurenko, número 32 do mundo e que aplicou um duplo 6/3 na espanhola Lara Arruabarrena.

Também pela rodada de segunda-feira em Stanford, a croata Ana Konjuh, a número 20 do mundo, liderava por 6/3 e 1/0 quando a neozelandesa Maria Erakovic abandonou a quadra. A sua próxima rival vai ser a russa Natalia Vikhlyantseva

A norte-americana Nicole Gibbs avançou na sua estreia e será a primeira rival da espanhola Garbiñe Muguruza, a atual campeã de Wimbledon, no Torneio de Stanford.

