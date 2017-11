Reality show Camisa 10 abre seleção em Campo Grande

Projeto busca encontrar novos talentos do futebol brasileiro - Reprodução/Facebook

O reality show Camisa 10 Brasil está com as inscrições abertas até 20 de dezembro. Podem participar atletas do sexo masculino com idades entre 14 e 21 anos que serão avaliados individual e coletivamente em um torneio entre os participantes de cada seletiva regional. Os melhores avaliados serão qualificados para a fase final (nacional) com 22 participantes de todo o Brasil.

O projeto busca encontrar novos talentos do futebol brasileiro, sendo uma grande vitrine para jovens atletas que buscam uma vaga em equipes do Brasil e do exterior. Um canal de televisão por assinatura de Campo Grande já adquiriu os direitos de exibição do reality que também estará disponível pela plataforma de vídeo on demand Vimeo e em emissoras regionais por onde a seletiva irá ocorrer.

As gravações iniciam a partir de janeiro em Campo Grande-MS e as inscrições para a seletiva regional de Campo Grande podem ser feitas exclusivamente pelo site: camisa10.vpeventos.com e as vagas são limitadas.

SERVIÇO

Evento: Seletiva Regional Camisa 10 Brasil

Inscrições: 01/11 à 20/12

Gravações: 10/01 à 15/02

Local: Campo Grande-MS

Site oficial: camisa10.vpeventos.com

Classificação: 14 anos