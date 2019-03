Real sofre no início e tem Casemiro expulso, mas goleia Valladolid e alivia crise

Depois de sofrer três derrotas consecutivas, sendo duas delas para o Barcelona e uma vexatória para o Ajax que selou a sua eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid demorou para engrenar neste domingo e chegou a estar perdendo por 1 a 0, mas buscou a virada e goleou o Valladolid por 4 a 1, fora de casa, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O volante brasileiro Casemiro, em momento ruim pela equipe madrilenha, foi expulso no fim da partida.

Com o triunfo, o time madrilenho aliviou um pouco a crise que afeta o clube cuja a chance de conquistar um título se tornou mínima na continuidade desta temporada europeia. Eliminada pelo Barça nas semifinais da Copa do Rei, a equipe comandada por Santiago Solari só alimenta esperanças matemáticas de buscar o título do Espanhol.

A goleada deste domingo fez o Real chegar aos 51 pontos na terceira posição do torneio nacional, enquanto o Barcelona lidera com 63 e o Atlético de Madrid é o segundo colocado, com 56. São apenas 11 partidas a disputar até o fim da competição. E a diferença de 12 pontos em relação ao líder é imensa e é pouco provável que o time de Lionel Messi sofra uma série de tropeços na reta derradeira do Espanhol.

Sem poder contar com o atacante brasileiro Vinicius Junior, que rompeu os ligamentos do tornozelo na derrota por 4 a 1 para o Ajax, na última terça-feira, em Madri, e também sem Gareth Bale, outro lesionado, o Real Madrid foi escalado neste domingo com uma dupla de ataque formada por Marco Asensio e Karim Benzema.

Porém, o primeiro time a mostrar poder ofensivo neste duelo foi o Valladolid, que teve dois gols anulados após a utilização da arbitragem de vídeo (VAR) e desperdiçou um pênalti com Rubén Alcaraz antes de abrir o placar com Anuar, aos 29 minutos, depois de receber bela assistência em bola cruzada dentro da grande área.

O Real, porém, não deixou se abalar pelo gol e empatou pouco depois, aos 34, com o zagueiro francês Raphael Varane aproveitando uma bola sobrada após cobrança de escanteio e uma falha do goleiro Jordi Masip para empurrar a bola para as redes.

O jogo seguiu complicado para o time merengue na etapa final, mas começou a ficar mais tranquilo após Benzema marcar por duas vezes em oito minutos. Primeiro aos seis minutos, em cobrança de pênalti, e depois aos 14 para abrir 3 a 1.

EXPULSÃO INÉDITA - Mesmo em vantagem cômoda no placar, o Real teve Casemiro expulso aos 35 minutos. Ele já tinha cartão amarelo por uma falta cometida pouco antes e acabou recebendo o vermelho por ficar na frente da bola para atrasar uma cobrança de falta do Valladolid.

Essa foi a primeira vez que o brasileiro foi expulso em um jogo do Real. E ele não era excluído de campo pela arbitragem desde abril de 2012, quando defendia o São Paulo. Porém, mesmo com um homem a menos em campo, o Real garantiu a goleada por 4 a 1 com um gol de Luka Modric aos 40 minutos.

O resultado ruim fez o Valladolid estacionar nos 26 pontos, na 16ª posição, logo acima da zona de rebaixamento, encabeçada pelo Celta, 18º, com 25. O Villarreal, que superou o Levante por 2 a 0, assumiu o 17º lugar, também com 26 pontos. O time de Vigo, por sua vez, foi derrotado por 1 a 0 pelo Betis, em casa, em outro duelo deste domingo pelo Espanhol. A equipe de Sevilha, assim, foi aos 39 pontos e ocupa a oitava posição.

SEVILLA MASSACRA - Outro grande destaque do dia no Espanhol foi o Sevilla, que aplicou um 5 a 2 sobre a Real Sociedad, em casa, com três gols do francês Wissam Ben Yedder e se garantiu na sexta colocação, com 40 pontos, fechando a zona de classificação à Liga Europa. Com 35, o time de San Sebastián é o nono na tabela.

O sétimo colocado, com 39 pontos, é o Valencia, que em outra partida deste domingo derrotou o Girona por 3 a 2, fora de casa, e se manteve forte na briga direta por uma vaga na segunda competição mais importante de clubes na Europa.