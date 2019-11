Real Sociedad supera o Granada fora e se iguala a Real Madrid e Barcelona

A Real Sociedad igualou a pontuação de Barcelona e Real Madrid, líder e vice-líder, respectivamente, do Campeonato Espanhol, ao derrotar o Granada por 2 a 1 neste domingo, fora de casa, em duelo que encerrou a 12ª rodada da competição.

O time do brasileiro Willian José, que passou em branco desta vez, tem os mesmos 22 pontos que Barcelona e Real Madrid, mas fica atrás dos rivais, no terceiro lugar, por ter saldo de gols inferior. Os arquirrivais, contudo, têm um jogo a menos, já que o clássico entre eles, que seria na rodada anterior, foi adiado em razão dos protestos na Catalunha.

O Granada, por sua vez, parou nos 20 pontos e caiu para a sexta colocação. O time da Andaluzia perdeu a segunda oportunidade seguida de assumir a liderança. A primeira foi na rodada anterior, após ser derrotado pelo Getafe por 3 a 1.

O meia Portu foi o destaque da partida. Ele anotou os dois gols do triunfo da Real Sociedad. O primeiro no começo da etapa inicial e o segundo, perto dos acréscimos do jogo. Vadillo, em cobrança de falta, fez o gol dos visitantes.

GOL BRASILEIRO DÁ VITÓRIA AO GETAFE - O Getafe se manteve no pelotão de cima da tabela graças à vitória por 1 a 0 sobre o Celta, fora de casa, conquistada com o gol do atacante brasileiro Kennedy, ex-Fluminense. Sua equipe é a sétima colocada, com 19 pontos. O time de Vigo permanece na zona de rebaixamento, na 18º colocação, com nove pontos.

Nos outros jogos deste domingo já encerrados pelo Campeonato Espanhol, o Real Valladolid, de propriedade de Ronaldo Fenômeno, fez 3 a 0 no Mallorca, o Osasuna derrotou o Alavés por 4 a 2 em casa, o Eibar superou o Leganés fora por 2 a 1 e Villarreal e Athletic Bilbao empataram em 1 a 1.