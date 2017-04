Real Madrid vence Gijón com gol no fim e assegura liderança isolada no Espanhol

Com grande atuação do meia Isco, o Real Madrid venceu o Sporting Gijón por 3 a 2, nas Astúrias, e manteve a liderança isolada do Campeonato Espanhol, independentemente do resultado de Barcelona e Real Sociedad, que ainda jogam pela 32ª rodada da competição neste sábado, no Camp Nou.

O Real chegou aos 75 pontos, contra 69 do Barça. O Sporting Gijón, com a derrota, se manteve na 18ª posição da tabela, com 22 pontos, e perdeu a oportunidade de chegar mais perto do Leganés, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que tem 27 no 17º lugar.

O jogo deste sábado foi muito difícil para a equipe de Madri, que esteve atrás no placar por duas vezes. Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, o time da casa marcou com Cop, após receber um passe de cavadinha feito por Vesga. Mas, o Gijón não teve muito tempo para comemorar a superioridade no marcador. Três minutos mais tarde, aos 16, Isco marcou um golaço e empatou a partida, placar que fechou a primeira etapa.

O segundo tempo começou da mesma forma, com o Gijón encarando o Real Madrid de igual para igual. Aos 4 minutos, o time da casa voltou a estar à frente. Vesga fez 2 a 1. Entretanto, pouco depois, aos 8, o atacante Morata, de cabeça, empatou jogando a bola no contrapé do goleiro adversário. Tudo igual novamente: 2 a 2.

O jogo seguiu muito movimentado e com as duas equipes buscando a vitória. O Real perdeu várias oportunidades. Uma delas com o brasileiro Danilo, que assustou a torcida do Gijón com uma bela cabeçada que passou perto do gol adversário.

Aos 43 minutos, os jogadores do Real reclamaram de um pênalti cometido pelo zagueiro Babin, mas o árbitro David Fernandez considerou que a bola bateu na mão do defensor e mandou o jogo seguir. No lance seguinte, já perto dos 45 minutos, Isco - o nome do jogo - fez o gol que tirou o time madrilenho do sufoco: 3 a 2.

