Real Madrid leva virada da Real Sociedad e terminará o Campeonato Espanhol em 3º

Em um final de temporada melancólico, o Real Madrid foi derrotado por 3 a 1 pela Real Sociedad, de virada, fora de casa, neste domingo, em seu penúltimo jogo nesta edição do Campeonato Espanhol. Com o resultado, que acabou sendo selado depois de o time dirigido por Zidane ficar com um homem a menos após a expulsão do zagueiro Jesus Vallejo aos 39 minutos do primeiro tempo, a equipe madrilenha estacionou nos 68 pontos e agora já sabe que terminará a competição na terceira posição.

O Real Madrid está agora sete pontos atrás do Atlético de Madrid, que em outro confronto de domingo empatou por 1 a 1 com o Sevilla, em casa, e foi aos 75 pontos na vice-liderança. Até antes desta penúltima rodada, existia a chance de os rivais da capital espanhola entrarem na jornada derradeira do torneio separados por apenas três pontos, mas a diferença subiu para sete.

Assim, restou ao Real Madrid apenas tentar fazer uma despedida digna diante dos seus torcedores no próximo sábado, quando enfrenta o Betis, no Santiago Bernabéu, pela rodada final do Espanhol. Já garantido na próxima edição da Liga dos Campeões, o time vai fechar a sua temporada neste confronto com o rival de Sevilha.

Neste domingo, o Real chegou a abrir o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, com um gol de Brahim Diaz, mas Mikel Merino empatou aos 26. Depois disso, a situação dos visitantes se complicou ainda mais com a expulsão de Jesus Vallejo, que recebeu o cartão vermelho por evitar um gol do adversário usando a mão para tocar na bola.

Com um homem a mais, a Real Sociedad garantiu a virada no placar aos 12 minutos da etapa final, com Joseba Zaldua, e depois ampliou para 3 a 1 com Ander Barrenetxea aos 22. O brasileiro Marcelo atuou como titular da lateral esquerda do Real no duelo.

Com o bom resultado diante dos seus torcedores, a equipe de San Sebastián foi aos 50 pontos e assumiu a oitava posição do Espanhol. O time ficou logo atrás do Athletic Bilbao, que em outro duelo deste domingo superou o Celta por 3 a 1, em casa, e ficou com 53 pontos na sétima posição e manteve sua chance de classificação à Liga Europa.

OUTROS JOGOS - Girona 1 x 2 Levante, Betis 2 x 1 Huesca e Rayo Vallecano 1 x 2 Valladolid foram outros resultados de partidas realizadas neste domingo pela penúltima rodada. Destes times, Rayo e Huesca, respectivos penúltimo e último colocados, estão rebaixados. Já o Girona encabeça a zona do descenso, com 37 pontos, e ficou muito perto de cair para a segunda divisão, pois está três pontos atrás do Celta, 17º e logo acima da zona perigosa da tabela. O Valladolid, com 41 pontos, livrou o risco de queda e assumiu o 16º lugar. O mesmo vale para o Levante, agora 15º, com 43 pontos.