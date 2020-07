Real Madrid joga mal, mas bate o Bilbao e abre 7 pontos na liderança do Espanhol

Mesmo sem mostrar um futebol convincente mais uma vez, o Real Madrid segue vencendo. Neste domingo, derrotou o Athletic Bilbao por 1 a 0, fora de casa, engatou a sétima vitória consecutiva e aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Espanhol.

O resultado deixa o Real Madrid muito confortável na liderança. São 77 pontos somados e sete de vantagem momentânea para o vice-líder e arquirrival Barcelona, que pode encurtar a diferença para quatro caso vença o Villarreal neste domingo. O Bilbao é o oitavo, com 48 pontos.

O roteiro deste domingo foi muito semelhante ao dos jogos anteriores: atuação inconsistente, pouca criatividade, gol de pênalti do capitão Sérgio Ramos e triunfo por 1 a 0, o terceiro conquistada de forma consecutiva por esse placar no torneio.

Atuando em sua casa, o Bilbao foi quem levou mais perigo no primeiro tempo, mas não conseguiu ser efetivo. Raúl Garcia e Iñaki Williams chegaram perto de marcar. Pelo time madrilenho, o brasileiro Rodrygo, escalado como titular, e Benzema, também tiveram oportunidades para abrir o placar.

O panorama da etapa final foi similar ao do primeiro tempo. Os dois times permaneceram lentos e pouco criativos. Quando Zidane chamou Vásquez e Vinicius Junior para entrarem e deixarem o time mais ofensivo, Marcelo foi derrubado na área. O juiz marcou a penalidade após revisão no VAR. Sergio Ramos converteu a cobrança aos 27 minutos e assegurou mais três pontos para o líder da competição, cada vez mais perto do título.

Zagueiro com faro de gol, Sergio Ramos marcou pela décima vez no torneio. Ele é o vice-artilheiro da equipe madrilenha, atrás apenas de Benzema, que tem 17 tentos. Na próxima rodada, o defensor não enfrentará o Alavés, uma vez que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.