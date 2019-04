Real Madrid derrota o Athletic Bilbao com três gols do francês Benzema

O Real Madrid derrotou o Athletic Bilbao, neste domingo, por 3 a 0, no Estádio Santiago Bernabéu, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Os três gols foram marcados pelo atacante francês Benzema. Com o resultado, o time merengue alcança os 64 pontos, em terceiro lugar, quatro atrás do Atlético de Madrid. A cinco rodadas do fim da competição, o Barcelona soma 77 pontos.

O jogo foi aberto, com as duas equipes procurando o ataque dsde o início do jogo. O Real concentrava suas jogadas pelas pontas, onde se destacaram Lucas Vasquez, pela direita, e Marcelo, pela esquerda. O Bilbao, que tem 46 pontos, em sétimo lugar, teve bom toque de bola, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Keylor Navas.

Os gols só saíram na etapa final. O primeiro foi do jeito que se esperava. Asensio cruzou da esquerda e Benzema, livre, só teve o trabalho de cabecear para baixo: 1 a 0. O segundo gol contou com falha coletiva da zaga do time basco. Benzema, mais uma vez, conferiu de cabeça.

O terceiro gol saiu em um erro individual do goleiro Iago Herrerin, que deixou a bola escapara na intermediária. Esperto, Benzema tocou com categoria para fazer o terceiro gol dele e do jogo.