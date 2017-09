Real Madrid derrota a Real Sociedad fora de casa e se reabilita no Espanhol

Embalado pela vitória sobre o APOEL em sua estreia na Liga dos Campeões, por 3 a 0, o Real Madrid se reabilitou neste domingo no Campeonato Espanhol ao superar a Real Sociedad por 3 a 1, fora de casa, pela quarta rodada da competição.

O resultado deixou o Real Madrid na quarta colocação, com oito pontos, quatro atrás do líder Barcelona e um a menos do que a própria Real Sociedad, terceira colocada na tabela de classificação.

Depois de empatar com Levante e Valencia nas últimas rodadas, o Real Madrid entrou em campo pressionado neste domingo. E a equipe de Zinedine Zidane ainda não contava com Cristiano Ronaldo, suspenso, e Benzema, lesionado. Assim, Gareth Bale formou o trio ofensivo com Asensio e Borja Mayoral, atacante das categorias de base.

E foi o jovem de 20 anos que tranquilizou a situação aos 19 minutos do primeiro tempo, quando aproveitou bate-rebate na área, finalizou e abriu o placar para o Real Madrid.

O lateral-esquerdo Kevin Rodrigues, então, se tornou o personagem do duelo. Aos 28, ele empatou para a Real Sociedad. Mas, apenas oito minutos depois, tentou cortar chute de Mayoral e marcou contra.

Novamente em vantagem, o Real Madrid aproveitou melhor os espaços. E, aos 16 do segundo tempo, Bale recebeu de Isco, ganhou na corrida de Kevin Rodrigues e bateu por cobertura para assegurar a reabilitação da equipe madrilenha.

Ainda neste domingo, com um gol marcado já aos 42 do segundo tempo pelo atacante francês Loic Remy, o Las Palmas confirmou o mando de campo e derrotou o Athletic Bilbao por 1 a 0. Chegou, assim, aos seis pontos, um a menos do que o adversário.

