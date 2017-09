Real Madrid confirma renovação do contrato de Benzema

A diretoria do Real Madrid confirmou nesta quarta-feira a renovação do contrato do atacante Karim Benzema. O jogador de 29 anos estendeu seu vínculo em dois anos com o clube espanhol, até junho de 2021. Antes o acordo estava previsto para ser encerrado no meio do ano de 2019.

A renovação inclui um aumento salarial que o clube preferiu não revelar. Mas a cláusula de rescisão foi mantida no astronômico valor de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 3,75 bilhões), próxima do valor pedido no contrato de Cristiano Ronaldo, maior astro do clube.

Com o novo vínculo, Benzema completará 12 temporadas no Real, algo incomum na história do clube, principalmente em se tratando de um atacante. Se completar seu contrato até o fim, o francês superará a lenda Alfredo Di Stéfano, que permaneceu no clube por 11 temporadas.

Benzema chegou ao time espanhol em 2009, vindo do time do Lyon que obteve diversas conquistas no futebol francês, no início dos anos 2000. O atacante foi contratado na época pelo valor de 35 milhões de euros. Ele soma 247 jogos pelo Real e já é o oitavo maior goleador da história do clube, com 181 gols.

A renovação de Benzema é mais uma na esteira de diversos acordos que o clube vem fazendo nas últimas semanas. O clube renovou os vínculos do brasileiro Marcelo, do meia Isco e do lateral Carvajal. Também acertou a renovação do técnico Zinedine Zidane, porém o novo acordo ainda não foi oficializado.

