Real Madrid busca empate no fim, mas é eliminado pelo Celta na Copa do Rei

O Real Madrid conseguiu buscar o empate por 2 a 2 com o Celta nesta quarta-feira, fora de casa, mas acabou eliminado da Copa do Rei. Isso porque na primeira partida das quartas de final, no Santiago Bernabéu, a equipe de Cristiano Ronaldo foi surpreendida com uma derrota por 2 a 1.

O resultado garantiu o Celta pela primeira vez em sua história em uma semifinal da competição. O Barcelona ainda luta nas quartas de final. Depois de vencer o duelo de ida com a Real Sociedad por 1 a 0, jogará a volta nesta quinta-feira, no Camp Nou.

A eliminação da equipe madrilenha começou com um gol contra do brasileiro Danilo. No último minuto do primeiro tempo, o Celta puxou contra-ataque, Guidetti recebeu na área e chutou. Casilla espalmou, a bola bateu em Danilo e entrou.

Foi o segundo gol contra do lateral-direito brasileiro na competição. Nas oitavas de final, ele mandou contra sua própria meta em duelo com o Sevilla. Na ocasião, a partida terminou empatada por 3 a 3, mas o Real avançou por ter vencido o jogo de ida por 3 a 0.

Nesta quarta-feira, o Real foi para cima após sair atrás no marcador e deixou tudo igual aos 17 da etapa final graças a uma bela cobrança de falta de Cristiano Ronaldo. Aos 40, o Celta voltou a surpreender. Jozabed rolou para trás e Wass bateu sem chances para o goleiro Casilla. Cinco minutos mais tarde, o Real ainda tentou se manter vivo na competição em gol de cabeça de Lucas Vásquez, mas não deu tempo para a virada.

O Real agora volta suas atenções para o Campeonato Espanhol, no qual lidera com 43 pontos, um a mais do que o Sevilla, o segundo colocado, e dois à frente do Barcelona. No domingo, enfrentará a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu. O Celta jogará no sábado contra o Leganés, fora de casa.

Veja Também

Comentários