Real Madrid anuncia a volta de Zidane ao cargo de técnico no lugar de Solari

Zinedine Zidane está de volta ao Real Madrid. Após uma reunião do presidente Florentino Pérez com o Conselho Diretivo, o clube anunciou na tarde desta segunda-feira a contratação do técnico francês, que comandará novamente o time espanhol 283 dias depois de abandonar o cargo. O argentino Santiago Solari, que era interino antes de ser efetivado, decidirá nos próximos dias se continuará no clube.

Zidane deixou o Real Madrid em 31 de maio do ano passado, após uma passagem que durou dois anos e meio e rendeu inúmeras conquistas, entre elas o tri consecutivo da Liga dos Campeões da Europa. Seu retorno tenta acabar com uma das piores crises do clube nos últimos anos.

O time espanhol deixou escapar recentemente os três títulos que disputava na atual temporada. Foi goleado e eliminado pelo Ajax na Liga dos Campeões, caiu nas semifinais da Copa do Rei diante do Barcelona e ainda viu o arquirrival abrir distância na liderança do Campeonato Espanhol.

Zidane será o terceiro treinador do Real Madrid na atual temporada. Logo após a sua saída, quem assumiu o cargo foi Julen Lopetegui. Mas o técnico, que havia deixado a seleção da Espanha dois dias antes da estreia na Copa do Mundo da Rússia, caiu em 29 de outubro após sofrer uma goleada para o Barcelona por 5 a 1, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

Em seu lugar assumiu Santiago Solari, então técnico do Real Madrid B. O argentino, no entanto, não resistiu à sequência de resultados negativos da última semana. Após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona na Copa do Rei, o tropeço por 1 a 0 novamente contra o rival catalão no Campeonato Espanhol e a queda por 4 a 1 diante do Ajax, em pleno estádio Santiago Bernabéu, em Madri, foi tirado do cargo.

Zidane ganhou nove títulos como treinador do Real Madrid em sua passagem inicial. Além das três Ligas dos Campeões consecutivas, ele faturou um Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Espanha, duas Supercopas da Europa e dois Mundiais de Clubes da Fifa.