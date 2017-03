Real joga mal e Bale é expulso, mas empata com 2 gols de Cristiano Ronaldo no fim

No último jogo disputado nesta quarta-feira pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid exibiu uma atuação muito ruim e se viu muito perto da derrota, mas se salvou de forma heroica com dois gols de Cristiano Ronaldo no final para empatar por 3 a 3 com o Las Palmas, no Santiago Bernabéu, onde atuou em quase todo o segundo tempo com um homem a menos por causa de uma expulsão infantil de Gareth Bale.

O resultado, porém, não foi suficiente para manter a equipe madrilenha na liderança da tabela, posto que foi assumido pelo Barcelona. Horas mais cedo, o time catalão foi aos 57 pontos e alcançou o topo ao golear o Sporting Gijón por 6 a 1, também em casa. O Real é o vice-líder, com 56, mas ainda tem uma partida a menos do que os arquirrivais da Catalunha.

Apesar do jogo a menos que serve como consolo para o empate amargado em casa, o time comandado por Zinedine Zidane entrará em campo mais pressionado a conquistar um bom resultado neste sábado, contra o Eibar, fora de casa. No mesmo dia, no Camp Nou, o Barça receberá o Celta para seguir na ponta da tabela. Já o Las Palmas é apenas o 12º colocado, com 29 pontos, e ganhou moral para receber o Osasuna em seus domínios, por esta mesma 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Na partida desta quarta, o Real deu a impressão de que iria confirmar o seu favoritismo com tranquilidade ao abrir o placar já aos 8 minutos. Após receber no meio, Kovacic deu grande passe para Isco, que ficou na cara do gol e tocou no canto esquerdo baixo do goleiro Javi Varas.

Já aos 10, porém, o Las Palmas empatou. Tana recebeu de costas para o gol na entrada da área, deu belo giro para iludir a marcação de Sergio Ramos e chutou forte para vencer Navas.

Após o empate, o time visitante seguiu levando perigo ao gol do Real na primeira etapa, sendo que os anfitriões sofriam para transformar as suas jogadas em boas chances de marcar. E o que já estava difícil começou a ficar mais complicado a partir do primeiro minuto da etapa final.

Bale, que vinha tendo uma boa atuação, fez uma falta infantil por trás em Jonathan Viera e recebeu o cartão amarelo. Em seguida, o jogador do Las Palmas se irritou e foi tirar satisfação com o astro galês, que perdeu a cabeça ao empurrar o adversário. O árbitro interpretou a atitude como uma agressão e expulsou Bale, deixando o Real com um homem a menos.

Com mais espaço para surpreender, o Las Palmas acabou achando o seu segundo gol por meio de um pênalti polêmico, ocorrido aos 9 minutos. Após receber passe de Jesé, Kevin-Prince Boateng finalizou, mas a bola foi abafada por Sergio Ramos. No rebote, Viera cruzou da direita e Sergio Ramos fez novo corte, mas desta vez se jogando para interromper o caminho da bola, que atingiu o braço do defensor. O árbitro marcou pênalti, embora tenha sido difícil de concluir se o capitão madrilenho usou o braço de forma intencional.

O mesmo Jonathan Viera foi para a bola e cobrou pênalti de forma um pouco displicente, sem força no meio do gol, mas Navas já pulava para o seu canto direito e tentou a defesa com os pés. O goleiro chegou a tocar na bola, mas ela entrou na sua meta, aos 10 minutos.

E a situação do Real ficou ainda mais desesperadora aos 13 minutos. Jogando nos contra-ataques, o Las Palmas chegou ao terceiro gol após Kevin-Prince Boateng ser lançado nas costas da zaga e ficar cara a cara com Navas, que saiu do gol desesperado e viu o rival tocar a bola entre suas pernas e depois apenas encostar para o gol vazio.

Desesperado atrás do empate, o Real viu Sergio Ramos acertar o travessão após completar uma falta batida por Kroos, aos 15 minutos. Entretanto, o Las Palmas continuava muito perigoso nos contra-ataques e já no lance seguinte, aos 16, por pouco não marcou o quarto com Jesé parando em grande defesa de Navas. E o mesmo Jesé perderia outra chance de ampliar para 4 a 1 aos 34, quando o goleiro costarriquenho praticou outra grande intervenção.

No fim das contas, por sua vez, as oportunidades desperdiçadas acabaram pesando. Cristiano Ronaldo, que há pouco minutos havia levado um cartão amarelo por tentar simular um pênalti, começou a ser decisivo aos 40 minutos, quando cruzou da direita e viu um defensor fazer o corte com o braço dentro da área, em um lance similar ao da penalidade cometida por Sergio Ramos.

Seguindo o mesmo critério, o árbitro marcou o pênalti, que o astro português bateu com categoria para descontar o placar aos 41. E, quando a derrota do time da casa já parecia certa, James Rodríguez cobrou escanteio da direita na cabeça de Cristiano Ronaldo, que subiu no primeiro pau para cabecear para as redes, aos 43, para assegurar o 3 a 3 no placar.

