RB Leipzig vence, fica na 3ª posição e afunda o Schalke no Alemão

O RB Leipzig ampliou o drama do Schalke 04 no Campeonato Alemão. Neste sábado, a equipe visitou o tradicional adversário em Gelsenkirchen, pela 26.ª rodada, e venceu por 1 a 0, mantendo-se na zona de classificação para a Liga dos Campeões e afundando o rival.

O resultado deixou o RB Leipzig na terceira posição, com 49 pontos, cada vez mais próximo da vaga ao torneio europeu. No dia 30, a equipe volta a campo para encarar o Hertha Berlin, em casa. Por outro lado, o Schalke estacionou nos 23 pontos, em 15.º, a três da zona de rebaixamento. No dia 31, o duelo será diante do Hannover, como visitante.

A sexta derrota seguida do Schalke na temporada - já são oito jogos sem vencer - foi definida logo aos 13 minutos. Após jogada pela direita e bate-rebate na área, Timo Werner completou para a rede. Os donos da casa se jogaram para o ataque, especialmente no segundo tempo, mas não evitaram o novo resultado negativo.

O drama do Schalke só não é maior do que o do Stuttgart, que luta contra um novo rebaixamento, dois anos após ter voltado à elite. Neste sábado, a equipe não passou de um empate por 1 a 1 diante do Hoffenheim, em casa, e manteve-se na zona da degola, com 20 pontos, em 16.º. O Hoffenheim, com 38, é o oitavo.

Nas outras partidas do dia, o Wolfsburg não tomou conhecimento do Fortuna Düsseldorf e goleou por 5 a 2, em casa, entrando de vez na briga por vaga na Liga Europa. Já o Augsburg recebeu o Hannover, venceu por 3 a 1 e se distanciou da zona de rebaixamento, afundando o rival na penúltima colocação.