RB Leipzig só empata com o Schalke e desperdiça chance de encostar no Bayern

O RB Leipzig desperdiçou neste domingo uma boa chance de embolar a disputa pelo título do Campeonato Alemão. Jogando fora de casa, em Gelsenkirchen, a equipe apenas empatou com o Schalke 04 por 1 a 1, em jogo válido pela 30ª rodada da competição.

Como o Bayern de Munique havia empatado com o Mainz no sábado, por 2 a 2, o RB Leipzig tinha a oportunidade neste domingo de diminuir sua desvantagem. Com a nova igualdade, porém, a distância entre líder e vice-líder permaneceu de oito pontos - 70 a 62. Já o Schalke tem 38 e está apenas em 11º.

Embalado pela possibilidade de encostar no Bayern de Munique, o RB Leipzig minimizou o mando adversário, pressionou desde o início e abriu o placar logo aos 14 minutos, quando o atacante Timo Werner aproveitou cruzamento e raspou de cabeça, com perfeição.

O gol não diminuiu a pressão. O RB Leipzig seguiu criando boas oportunidades, mas pecava nas finalizações. E, logo no primeiro minuto da etapa final, o atacante Huntelaar cobrou o castigo na mesma moeda: após cruzamento, ele se deslocou bem e cabeceou sozinho para empatar.

O Schalke, então, fechou-se bem, não permitiu grandes ações ofensivas do RB Leipzig e segurou até o fim o empate. Um resultado que certamente foi muito comemorado em Munique.

Ainda neste domingo, jogando em casa, o Freiburg teve uma partida difícil, mas superou o Bayer Leverkusen por 2 a 1. O gol da vitória, que deixou a equipe na sexta posição, com 44 pontos, foi marcado pelo volante Pascal Stenzel somente aos 43 minutos do segundo tempo.

Veja Também

Comentários