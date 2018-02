RB Leipzig perde em casa para o Napoli, mas vai às oitavas da Liga Europa

O time italiano até evoluiu, dominou parte do confronto e venceu, mas não conseguiu reverter a imensa vantagem do adversário - Foto: Estadão

O RB Leipzig se beneficiou da ótima vantagem construída no jogo de ida para passar pelo Napoli e avançar às oitavas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, o time alemão perdeu por 2 a 0 em casa, mas garantiu a classificação graças aos gols fora de casa, após a vitória por 3 a 1 na Itália.

Ao contrário da ida, o Napoli entrou com quase todos os seus titulares nesta quinta, fruto da insatisfação do técnico Maurizio Sarri com o desempenho em casa. O time italiano até evoluiu, dominou parte do confronto e venceu, mas não conseguiu reverter a imensa vantagem do adversário.

O RB Leipzig quase ampliou a diferença logo no início da partida, quando acertou a trave do adversário em desvio contra de Tonelli. Mas foi o Napoli que abriu o placar. Aos 31, Insigne recebeu pela esquerda e bateu cruzado. O goleiro foi mal e soltou no pé de Zielinski, que empurrou para a rede.

Mas o time italiano parecia não ter forças para buscar o resultado necessário e viu o RB Leipzig administrar o resultado. Isso até os 40 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da direita de Callejón, Insigne aproveitou cochilo do marcador e empurrou para a rede. O Napoli até tentou um esforço final, mas não criou mais oportunidades.

Outro que confirmou a classificação às oitavas de final nesta quinta foi o Lyon. Depois de uma boa vitória em casa sobre o Villarreal, por 3 a 1, o time francês foi à Espanha e arrancou um novo triunfo, por 1 a 0, com o gol de Traoré.

Ainda nesta quinta, o Zenit despachou o Celtic ao vencer por 3 a 0 na Rússia, após perder por 1 a 0 na Escócia. Já o Viktoria Plzen passou pelo Partizan Belgrado ao triunfar por 2 a 0, em casa. Na ida, as equipes haviam ficado no empate por 1 a 1 na Sérvia.