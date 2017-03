RB Leipzig leva 3 do Werder Bremen e Bayern poderá abrir 13 pontos na liderança

Maior candidato a tentar derrubar o Bayern de Munique no atual Campeonato Alemão, o RB Leipzig decepcionou neste sábado ao levar 3 a 0 do Werder Bremen, que briga para não ser rebaixado. O resultado deixou o Bayern mais perto do título nacional. Isso porque, se vencer o Borussia Mönchengladbach, o time de Munique abrirá 13 pontos de vantagem na liderança da tabela.

O Bayern soma, antes de jogar nesta rodada, 59, contra 49 do rival de Leipzig. Em terceiro lugar está o Borussia Dortmund, que abriu a rodada na sexta-feira e tem 46. Já o Werder chegou aos 29 pontos e subiu duas preciosas posições, figurando agora em 13º, apenas três pontos acima da zona do rebaixamento.

Jogando em casa, o time de Bremen não teve dificuldade para construir sua importante vitória. Aos 34 minutos, Zlatko Junuzovic acertou belo chute de trivela e mandou no canto. Na segunda etapa, o mesmo Junuzovic cobrou falta que originou gol de Florian Grillitsch aos 24. No final, Florian Kainz sacramentou a vitória dos anfitriões, aos 45.

Fora da briga pelo título, mas de olho na vaga na Liga dos Campeões, o Hoffenheim ganhou do Bayer Leverkusen por 1 a 0, diante de sua torcida. Sandro Wagner marcou o único gol da partida aos 17 minutos do segundo tempo. O Hoffenheim chegou aos 45 pontos e subiu para o quarto lugar, na beira da zona de classificação para a competição europeia.

Na outra ponta da tabela, o Wolfsburg segue brigando para se afastar da zona da degola. Neste sábado, fez a lição de casa ao bater o lanterna Darmstadt por 1 a 0, em casa. Mario Gomez marcou nos acréscimos do primeiro tempo. O resultado deixou o time anfitrião com 29 pontos, no 15º posto, logo acima da zona da degola. O último colocado segue com 15 pontos.

Ainda neste sábado, o Colonia venceu o Hertha Berlin por 4 a 2, derrubando o rival para o quinto lugar. Anthony Modeste foi a estrela da partida ao marcar três dos quatro gols dos anfitriões. O Hertha estacionou nos 40 pontos, atrás agora do Hoffenheim. O Colonia é o sexto colocado, com 37. E Augsburg e Freiburg empataram por 1 a 1.

