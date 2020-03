RB Leipzig empata com Leverkusen e vê Bayern de Munique abrir vantagem na ponta

O RB Leipzig só empatou com o Bayer Leverkusen por 1 a 1 neste domingo, em casa, e ficou mais distante do líder Bayern de Munique, que agora lidera o Campeonato Alemão com três pontos de vantagem.

O RB Leipzig, que chegou a estar na liderança do torneio por algumas rodadas, soma 49 pontos, enquanto que a equipe de Munique, que, neste sábado, goleou o Hoffenheim por 6 a 0, tem 52. O Bayer Leverkusen, que vinha de três vitórias seguidas, é o quinto, com 44 pontos.

Os dois gols da partida saíram no primeiro tempo. Bailey marcou aos 28 minutos para os visitantes após receber passe de Havertz. Três minutos depois, os donos da casa empataram com Schick, de cabeça.

No outro jogo já realizado neste domingo, Union Berlin e Wolfsburg empataram em 2 a 2. Andersson e Friedrich balançaram as redes para o time da capital, que ocupa a décima posição, com 30 pontos. Gerhardt e Weghorst anotaram os gols do Wolfsburg, sétimo colocado, com 25 pontos.

PROTESTOS - O jogo entre Union Berlin e Wolfsburg foi marcado por protestos por parte da torcida do time da capital. Eles insultaram o bilionário Dietmar Hopp, investidor do Hoffenheim e um dos homens mais ricos do mundo, segundo a Forbes.

Os torcedores do Union Berlin repetiram o que fizeram os apoiadores do Bayern de Munique no sábado, estendendo faixas com ofensas contra o Hopp. Nas duas ocasiões, os jogos foram interrompidos pela arbitragem.

No caso do duelo entre Bayern e Hoffenheim, a paralisação se deu aos 32 minutos do segundo tempo, quando o placar já mostrava 6 a 0 para o time de Munique. O técnico do time bávaro, Hans-Dieter Flick, atravessou o campo e tentou acalmar os ânimos, mas não teve sucesso. Os jogadores foram para o vestiário e a partida permaneceu parada por cerca de 15 minutos. Depois que o juiz apitou o reinício, os atletas dos dois times ficaram trocando passes amigavelmente. Dietmar Hopp também já havia sido alvo de torcedores do Borussia Mönchengladbach no estádio do Hoffenheim.

A rodada teve o jogo entre Werder Bremen e Eintracht Frankfurt adiado porque a equipe de Frankfurt atuou pela Liga Europa contra o Red Bull Salzburg apenas na sexta-feira em razão da passagem de um furacão na Áustria. Assim, a liga alemã optou pelo adiamento da partida para não prejudicar o time visitante.