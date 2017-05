Raul Sans de Matos, Maestro Heitor e Ada Teixeira Pereira são os campeões do basquete nos Jogos Escolares

A modalidade de basquetebol já tem os campeões dos Jogos Escolares Campo-Grandenses. As finais feminina e masculina aconteceram na última sexta-feira, no Ginásio de Esportes do Oswaldo Tognini.

Pelo feminino, as jovens de 12 a 14 anos da escola Ada Teixeira ganharam por 36 contra 26 do colégio Oswaldo Tognini segunda colocada.

Já no jogo masculino categoria A, a escola Raul Sans de Matos ganhou com tranquilidade da escola Lino Villachá quando fez 84 a 36 pontos.

A final masculina da categoria B aconteceu no último dia 8 quando Maestro Heitor Villa Lobos ganhou de 35 a 21 da escola Ada Teixeira dos Santos Pereira. Os campeões irão representar Campo Grande nos Jogos Escolares de MS.

Os 32º Jogos Escolares Campo-grandenses são uma realização da Prefeitura por meio da Funesp. Em 2017, a competição contou com 15 modalidades coletivas e individuais e teve recorde de participantes com 2.223 jovens atletas.

CAMPEÕES BASQUETEBOL

Categoria a

1º – Lugar: Raul Sans de Matos

2º – Lugar: Lino Villachá

3º – Lugar: Nossa Senhora Auxiliadora

Categoria b

1º – Lugar: Maestro Heitor Villa Lobos

2º – Lugar: Ada Teixeira dos Santos Pereira

B feminino

1º – Lugar: Ada Teixeira dos Santos Pereira

2º – Lugar: Oswaldo Tognini

3º – Lugar: Maestro Heitor Villa Lobos

