Rashford se recupera no United e deve enfrentar o Barcelona na Liga dos Campeões

O Manchester United poderá contar com o retorno de Marcus Rashford na partida contra o Barcelona, nesta quarta-feira, no estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O atacante ficou de fora contra o Wolverhampton, na última quarta, pelo Campeonato Inglês, por uma lesão no tornozelo, mas participou normalmente das atividades com o restante do elenco nesta terça, depois de fazer o trabalho de aquecimento sem os outros jogadores.

A informação foi dada pelo técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer, que deixou dúvidas sobre outros dois jogadores - o meia espanhol Ander Herrera e o volante sérvio Nemanja Matic - e confirmou três desfalques: o zagueiro marfinense Eric Bailly, o meia equatoriano Antonio Valencia e o atacante chileno Alexis Sánchez.

"Nós ainda temos esperança de Nemanja estar pronto (para o jogo), mas Ander provavelmente não jogará", disse o treinador em entrevista coletiva em Old Trafford, nesta terça-feira, após o último treinamento do Manchester United para encarar o Barcelona. "Já Antonio e Eric estão fora mesmo", continuou.

Matic está disponível para o elenco de Solksjaer, mas não está com ritmo de jogo e esteve de fora dos compromissos com a seleção da Sérvia no mês passado pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, enquanto que Herrera não estava em condições físicas ideais para entrar em campo no último jogo. Já Bailly sofreu uma contusão na cabeça enquanto servia a seleção da Costa do Marfim em março e não tem data para voltar.

Na entrevista coletiva, Solskjaer comentou também a situação de Pogba e disse que imagina o meia francês jogando por outro clube que não o Manchester United na próxima temporada. O jogador está sendo especulado para atuar pelo Real Madrid, mas o treinador norueguês não pensa em se desfazer dele.

"O Paul Pogba está ansioso pelo jogo de amanhã (quarta-feira). No seu melhor, o Paul pode dominar um jogo como este. Não o vejo não jogando pelo Manchester United na próxima temporada", disse Solskjaer. O francês, de 26 anos, tem contrato com o clube inglês até junho de 2021.