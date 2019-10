Raptors vencem na estreia e Clippers batem Lakers com brilho de Kawhi

A temporada 2019/2020 da NBA começou com vitórias dos campeões. Enquanto o Toronto Raptors bateu o New Orleans Pelicans em duelo definido apenas na prorrogação, o astro Kawhi Leonard, que foi o MVP das Finais e deixou o time canadense depois da conquista, conduziu o Los Angeles Clippers ao triunfo sobre o rival da sua cidade, os Lakers, ofuscando a dupla composta por LeBron James e Anthony Davis.

Atual campeão da liga, os Raptors superaram a ausência do seu principal jogador na conquista do título e derrotaram os Pelicans por 130 a 122. Antes do jogo, na Scotiabank Arena, os jogadores e os membros da comissão técnica do time de Toronto receberam os anéis de campeões da temporada passada. A primeira conquista de uma franquia do Canadá foi sobre o Golden State Warriors.

Em quadra, destaque para Pascal Siakam e Fred VanVleet. O ala anotou 34 pontos, pegou 18 rebotes e deu cinco assistências, mesmo deixando o jogo antes do final após atingir o limite de faltas individuais. Já o armador também terminou com 34 pontos, além de sete assistências e cinco rebotes.

Pelo lado dos Pelicans, que não contaram com calouro-sensação Zion Williamson, que sofreu uma lesão no joelho direito e só deve voltar em dezembro, destaque para Brandon Ingram. O ex-jogador dos Lakers anotou 22 pontos, pegou cinco rebotes e deu cinco assistências.

Em Los Angeles, os Clippers derrotaram os Lakers por 112 a 102 com 30 pontos de Leonard e boa atuação dos seus reservas, com 21 pontos de Lou Williams e 17 de Montrezl Harrell para um time agora apontado como favorito a conquistar o título da NBA, o que seria o primeiro da sua história. E esse desempenho foi mais do que suficiente para os Clippers superarem a ausência de Paul George, afastado por tempo indeterminado das quadras após cirurgias no ombro.

Nos Lakers, Davis marcou 25 pontos, tendo convertido 9 de 14 tiros livres, e LeBron anotou 18. Mas ambos foram superados por Danny Green, que fechou a partida com 28 pontos.

