Raptors perde para o Mavericks e cai para o 2º lugar no Leste

Barea anotou 20 pontos, incluindo uma bandeja nos últimos instantes do duelo, além de ter acumulado quatro assistências e três rebotes - Foto: USA Today / NBA

Time de pior campanha na Conferência Oeste, o Dallas Mavericks surpreendeu na rodada de terça-feira da NBA. Liderado por uma grande atuação do porto-riquenho José Juan Barea, o time superou o Toronto Raptors ao derrotá-lo 98 a 93, encerrando uma sequência de seis vitórias do time canadense, que caiu para o segundo lugar na classificação da Conferência Leste, com 23 triunfos em 32 jogos, atrás do Boston Celtics, que passou a ter aproveitamento maior, com 27 vitórias em 37 duelos.

Barea anotou 20 pontos, incluindo uma bandeja nos últimos instantes do duelo, além de ter acumulado quatro assistências e três rebotes. O alemão Dirk Nowitzki totalizou 18 pontos, enquanto seu compatriota Maxi Kleber ajudou na vitória com 15 pontos e cinco tocos. Já Harrison Barnes contabilizou 16 pontos e dez rebotes.

O Raptors acumula duas derrotas nos últimos 14 duelos, sendo que ambos encerraram séries de seis triunfos. Kyle Lowry liderou o time canadense com 23 pontos, mas nenhum deles foi anotado no último quarto. DeMar DeRozan marcou oito pontos, tendo acertado apenas 19% dos arremessos de quadra.

Contando pela primeira vez na temporada com todos os jogadores à disposição, o San Antonio Spurs superou, em casa, o Brooklyn Nets por 109 a 97, na noite de terça. Kawhi Leonard marcou 21 pontos e LaMarcus Aldridge acrescentou 20 pontos e nove rebotes pelo terceiro colocado do Oeste, com 24 vitórias em 35 jogos.

O Spurs, porém, demorou para engrenar no duelo, tanto que marcou apenas 19 pontos no primeiro quarto, mas assumiu o controle do jogo com uma sequência de 22 a 6 no terceiro período. Assim, faturou a 15ª vitória consecutiva como mandante sobre o Nets, apenas a 11ª melhor equipe da Conferência Leste.

Também na noite de terça-feira, o Detroit Pistons conseguiu a quarta vitória em três jogos com o Indiana Pacers neste campeonato ao batê-lo por 107 a 83, em casa. Tobias Harris brilhou com 30 pontos, enquanto Andre Drummond anotou 21 pelo quarto colocado do Leste - o time de Indianápolis é o sexto. Com 20 pontos e 12 assistências de Kris Dunn, o Chicago Bulls bateu o Milwaukee Bucks por 115 a 106, fora de casa.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Detroit Pistons 107 x 83 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 98 x 93 Toronto Raptors

Miami Heat 107 x 89 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 106 x 115 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 109 x 97 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 107 x 83 Utah Jazz

Phoenix Suns 99 x 97 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 122 x 95 Sacramento Kings

