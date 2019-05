Raptors e Nuggets vencem em casa e abrem 3 a 2 em suas séries nos playoffs da NBA

Após recuperarem o mando de quadra com vitória fora de casa no jogo 4, Toronto Raptors e Denver Nuggets tinham a missão na rodada de terça-feira dos playoffs da NBA de confirmar o favoritismo em seus ginásios e vencer Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers, respectivamente, em duelos decisivos pelas semifinais de suas conferências. Com grandes atuações, tiveram sucesso no quinto confronto de suas séries e, com enorme facilidade, abriram 3 a 2 no placar.

No Canadá, pelo Leste, a expectativa era de um jogo equilibrado, mas a atuação coletiva dos Raptors acabou com qualquer chance dos 76ers surpreenderem novamente. O placar de 125 a 89 mostrou a superioridade da equipe da casa, que desta vez não teve o astro Kawhi Leonard como protagonista.

Sempre muito eficiente, como aconteceu nas outras quatro partidas da série, Kawhi não deixou de ser referência com 21 pontos, 13 rebotes e dois roubos de bola. Mas, desta vez, o cestinha dos Raptors foi o camaronês Pascal Siakam, que chegou a ser dúvida para o jogo, mas entrou em quadra e terminou com 25 pontos.

Jimmy Butler foi o cestinha dos Sixers, com 22 pontos. Além dele, Tobias Harris (15), Joel Embiid (13) e Mike Scott (10) foram os únicos a anotar 10 ou mais pontos. Nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), o time da Filadélfia será mandante e precisará vencer para forçar o sétimo e decisivo jogo.

Pelo Oeste, no Colorado, os Nuggets não tomaram conhecimento dos Blazers e passearam em casa. Com tranquilidade, venceram por 124 a 98 e estão mais perto da final da conferência contra Golden State Warriors ou Houston Rockets. Para isso, o time da casa contou com grandes atuações de Nikola Jokic e Paul Millsap, que foram impecáveis.

O pivô sérvio, maior astro da equipe, terminou o jogo com 25 pontos, 19 rebotes e seis assistências, enquanto que Millsap fez 24 pontos, pegou oito rebotes e deu dois tocos. O canadense Jamaal Murray foi outro nome importante da equipe, com 18 pontos e nove assistências.

Pelos Blazers, destaque para Damian Lillard, que fez 22 pontos e pegou seis rebotes. Além dele, Zach Collins e Rodney Hood, vindos do banco de reservas, fizeram 14 pontos cada. Nesta quinta-feira, às 23h30, o time do Oregon busca o empate na série para ter a chance de classificação no sétimo jogo.

JOGOS DE QUARTA-FEIRA - O Milwaukee Bucks, time que fez a melhor campanha na temporada regular, tem a chance nesta quarta de ser o primeiro classificado às finais de conferência. Em casa, com vantagem de 3 a 1 na série pelo Leste, recebe o Boston Celtics. No Oeste, Warriors e Rockets empatam por 2 a 2 e fazem agora o quinto duelo em Oakland, na Califórnia.