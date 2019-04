Raptors, 76ers e Blazers vencem e avançam nos playoffs; Nuggets abrem 3 a 2

Mais três equipes conseguiram na rodada de terça-feira as suas classificações nos playoffs da NBA. Portland Trail Blazers, Toronto Raptors e Philadelphia 76ers venceram os jogos 5 de suas séries, como mandantes, e as fecharam por 4 a 1, avançando às semifinais de suas conferências. Eles se juntam a Milwaukee Bucks e Boston Celtics, que "varreram" os seus adversários com o placar de 4 a 0.

O duelo mais emocionante da rodada aconteceu em Portland, pela Conferência Oeste, onde os Blazers venceram o Oklahoma City Thunder por 118 a 115 nos últimos instantes. Com uma cesta quase do meio da quadra, Damian Lillard anotou os últimos três pontos e garantiu a vitória para o seu time. Foram 50 no total, seu recorde pessoal em partidas de playoffs. Além disso, pegou sete rebotes, deu seis assistências e conseguiu três roubos de bola. C.J. McCollum e Maurice Harkless contribuíram com 17 pontos cada.

Pelo Thunder, destaque para a dupla Paul George e Russell Westbrook. Foram 36 pontos e nove rebotes para George, enquanto que Westbrook anotou o seu 10.º "trible-double" (dois dígitos em três fundamentos) em playoffs com 29 pontos, 11 rebotes e 14 assistências, além de mais quatro roubos de bola.

Agora, os Blazers aguardam para saber quem será o seu adversário nas semifinais da conferência. Sairá do duelo entre Denver Nuggets e San Antonio Spurs, que travam a série mais equilibrada desta pós-temporada. Na terça-feira, a franquia do Colorado recebeu a do Texas e abriu 3 a 2 com a vitória por 108 a 90. O sexto jogo, em San Antonio, será nesta quinta.

Os principais destaques individuais dos Nuggets foram Jamal Murray (23 pontos, sete assistências, quatro rebotes e dois roubos de bola) e Nikola Jokic, que mais uma vez ficou perto de um "trible-double" (16 pontos, 11 rebotes e oito assistências). Pelos Spurs, os maiores cestinhas foram os principais nomes da equipe: DeMar DeRozan anotou 17 pontos e LaMarcus Aldridge contribuiu com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) também com 17 pontos, além de 10 rebotes.

NO LESTE - De forma contundente, após perder a primeira partida da série em casa, o Toronto Raptors despachou o Orlando Magic e fechou o confronto em 4 a 1 com uma tranquila vitória por 115 a 96, na Scotiabank Arena, em Toronto. Pela quarta temporada consecutiva, a franquia do Canadá avança às semifinais da Conferência Leste.

Pelos Raptors, Kawhi Leonard brilhou ao marcar 27 pontos e agarrar 7 rebotes. Pascal Siakam anotou 24 pontos e Kyle Lowry terminou com 14 pontos e 9 assistências. Do lado do Magic, DJ Augustin fez 15 pontos e Aaron Gordon ajudou com outros 11 e 7 rebotes. Vindos da reserva, Wes Iwundu contribuiu com 12 pontos e Khem Birch marcou 9, além de 11 rebotes.

O próximo rival dos Raptors será o Philadelphia 76ers, que teve o mesmo roteiro e fechou em 4 a 1 a série contra o Brooklyn Nets com o triunfo por 122 a 100, na Filadélfia. A NBA ainda não divulgou o calendário, mas os dois primeiros jogos do confronto serão no Canadá.

Os destaques dos 76ers no jogo foram o pivô Joel Embiid ("double-double com 23 pontos e 13 rebotes), os armadores Ben Simmons (13 pontos e seis assistências) e J.J Redick (11 pontos e três bola de três), além dos alas Tobias Harris (12 pontos e oito rebotes).

Pelos Nets, os armadores Caris LeVert (18 pontos) e Shabazz Napier (nove pontos e oito assistências) brilharam, além dos alas Rodae Hollis-Jefferson (14 pontos e dois tocos) e Rodions Kurucs (14 pontos e sete rebotes).

NESTA QUARTA-FEIRA - Pela Conferência Oeste, Golden State Warriors e Houston Rockets buscarão, como mandantes, fechar as suas séries contra Los Angeles Clippers e Utah Jazz, respectivamente. Ambos estão em vantagem por 3 a 1.