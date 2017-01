Raphael Veiga chega ao Palmeiras e cumpre promessa feita pelo avô

De família palmeirense, o meia Raphael Veiga foi apresentado nesta quinta-feira como atleta da equipe. Aos 21 anos, o destaque do Coritiba na última temporada contou na entrevista coletiva que a vinda para reforçar o atual campeão brasileiro cumpre uma promessa feita pelo avô dele, Rafael, também torcedor do clube, um pouco antes de morrer, quando disse ter o desejo de ver o neto com a camisa alviverde.

Aos 21 anos e com cinco anos de contrato, o jogador contou que na infância sonhava em ser goleiro por se inspirar em Marcos e lembrou ter ido ao antigo Palestra Itália acompanhar a final do Campeonato Paulista de 2008. "Meu avô era palmeirense fanático, ia a todos os jogos. Ele levou meu pai e consequentemente eu fui também. Meu avô sempre falava que ia jogar no Palmeiras e quando esteve na UTI, na última vez que nos vimos, ele disse que quando eu tivesse a oportunidade, era para jogar aqui", afirmou.

Raphael Veiga fez 19 partidas e três gols pelo Coritiba no Brasileiro do ano passado. O desempenho lhe colocou com um dos três finalistas do prêmio de revelação do campeonato. Outros clubes demonstraram interesse na contratação dele, mas o meia disse que pesou na escolha o fato de ser torcedor palmeirense e a vontade de atuar no Allianz Parque.

"Quando assinei o contrato, olhei para o céu e falei que era para o meu avô aquele momento", afirmou. Apesar de ser fã de Marcos desde os tempos da infância, a comparação atual que envolve Raphael é com Alex. O ex-meia também deixou o Coritiba aos 21 anos para defender o Palmeiras, onde ganhou como título principal a Copa Libertadores, em 1999.

A coincidência não agrada o novato. "Eu não gosto dessa comparação. Ele construiu uma história maravilhosa e eu quero fazer a minha também", disse o jogador, que vai vestir a camisa de número 20.

